COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中樂透爽翻？4幸運兒「悲慘現況」曝光　他窮到狂搶銀行

▲歷史上就有幾位幸運兒，因為被獎金樂得沖昏頭，不但沒有妥善使用金錢，還因此讓自己陷入悲慘生活之中。（示意圖／翻攝pixabay）
▲歷史上就有幾位幸運兒，因為被獎金樂得沖昏頭，不但沒有妥善使用金錢，還因此讓自己陷入悲慘生活之中。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-14 12:40:59｜2022-02-14 12:43:56

中樂透對許多人來說是一輩子的夢想，不過，雖然得到大獎很幸運，該如何運用獎金也是一大難題，外媒《太陽報》就整理出美國4位幸運兒，因為被獎金樂得沖昏頭，不但沒有妥善使用金錢，還因此讓自己陷入悲慘生活之中，結局並沒有大眾想像般美好。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲美國一名男子辛苦打工一輩子，終於幸運中了百萬獎金，卻被親戚全部接收，真相超級悲慘。（示意圖／翻攝pixabay）
▲中樂透對許多人來說是一輩子的夢想。（示意圖／翻攝pixabay）
亞歷克斯．托斯（Alex Toth） 

1990年時，亞歷克斯在佛羅里達州贏得樂透獎金1300萬美元，他靠著分期領獎金，每年能得到66萬6666美元，不過他卻因此揮霍無度，不僅購買許多奢華物品，還在全世界各地不斷穿梭，甚至見過歐普拉、川普等名人，隨後也陷入嚴重的賭癮，曾連續3個月住在拉斯維加斯每晚要價1000美元的飯店裡，不過，亞歷克斯沒有妥善處理稅務問題，最後被法院指控犯了稅務欺詐罪，欠國家250萬美元的遲繳金，夫妻倆也因此二度申請破產，而就在開庭前幾天，60歲的亞歷克斯因心臟病發去世，在最後幾年的時光中，他和妻子蘿達生活在骯髒的環境，僅靠著延長線連接汽車引擎來獲取微薄電力，蘿達最終也被判處2年有期徒刑。 

吉姆·海耶斯（Jim Hayes） 

吉姆1998年原本在洛杉磯擔任保全，某天結束夜班後突然發現自己贏得樂透1900萬美元，欣喜若狂之餘，他購買了六輛藍寶堅尼及多輛賓利、保時捷等名車，也購入多棟房產，甚至花錢和F1賽車世界冠軍安德烈蒂（Mario Andretti）賽車對決，不過之後和妻子離婚後被奪走一半財產，還染上嚴重毒癮，每週花上1000美元，最終搬進好友的車庫，並且開始搶劫銀行，吉姆聲稱自己做了11次搶劫，盜竊將近4萬美元，被逮捕後在監獄服刑33個月，他2020年出獄後打算將人生經歷寫成傳記。 

威廉．巴德．波斯特三世（William 'Bud' Post III） 

巴德一直以來都不擅理財，還曾因開空頭支票入獄，因此1988年贏得1620萬樂透獎金時，他認為自己的問題都解決了，不停大手筆替兄弟姐妹收購餐廳及二手車商，還買私人飛機、一座豪宅，隨後迅速陷入負債，而巴德不但被前女友因財務糾紛告上法庭，慘遭凍結資產，還和家庭反目成仇，讓兄弟不惜雇用殺手，試圖奪取他的性命，巴德最終將一切物品變賣，落魄之下還因對人開槍入獄，到了66歲去世前，都是靠領取社會救濟金維生。 

大衛．艾德華茲（David Edwards） 
 
大衛在2001年失業後就和父母同住，卻突然靠彩券贏得2700萬美元，隨後便大肆揮霍，先是購入豪華汽車、豪宅、噴射飛機，還搜刮大量寶貴珍藏品，包含200把劍，不過好景不常，他和妻子陷入嚴重的毒癮裡，多次因持有毒品被逮補，大衛不但把獎金全都花光，還因注射針頭染上嚴重疾病，最後搬進肯塔基州的臨終關懷中心，58歲離世前身無分文。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀