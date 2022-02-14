中樂透爽翻？4幸運兒「悲慘現況」曝光　他窮到狂搶銀行

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1990年時，亞歷克斯在佛羅里達州贏得樂透獎金1300萬美元，他靠著分期領獎金，每年能得到66萬6666美元，不過他卻因此揮霍無度，不僅購買許多奢華物品，還在全世界各地不斷穿梭，甚至見過歐普拉、川普等名人，隨後也陷入嚴重的賭癮，曾連續3個月住在拉斯維加斯每晚要價1000美元的飯店裡，不過，亞歷克斯沒有妥善處理稅務問題，最後被法院指控犯了稅務欺詐罪，欠國家250萬美元的遲繳金，夫妻倆也因此二度申請破產，而就在開庭前幾天，60歲的亞歷克斯因心臟病發去世，在最後幾年的時光中，他和妻子蘿達生活在骯髒的環境，僅靠著延長線連接汽車引擎來獲取微薄電力，蘿達最終也被判處2年有期徒刑。
吉姆·海耶斯（Jim Hayes）
吉姆1998年原本在洛杉磯擔任保全，某天結束夜班後突然發現自己贏得樂透1900萬美元，欣喜若狂之餘，他購買了六輛藍寶堅尼及多輛賓利、保時捷等名車，也購入多棟房產，甚至花錢和F1賽車世界冠軍安德烈蒂（Mario Andretti）賽車對決，不過之後和妻子離婚後被奪走一半財產，還染上嚴重毒癮，每週花上1000美元，最終搬進好友的車庫，並且開始搶劫銀行，吉姆聲稱自己做了11次搶劫，盜竊將近4萬美元，被逮捕後在監獄服刑33個月，他2020年出獄後打算將人生經歷寫成傳記。
威廉．巴德．波斯特三世（William 'Bud' Post III）
巴德一直以來都不擅理財，還曾因開空頭支票入獄，因此1988年贏得1620萬樂透獎金時，他認為自己的問題都解決了，不停大手筆替兄弟姐妹收購餐廳及二手車商，還買私人飛機、一座豪宅，隨後迅速陷入負債，而巴德不但被前女友因財務糾紛告上法庭，慘遭凍結資產，還和家庭反目成仇，讓兄弟不惜雇用殺手，試圖奪取他的性命，巴德最終將一切物品變賣，落魄之下還因對人開槍入獄，到了66歲去世前，都是靠領取社會救濟金維生。
大衛．艾德華茲（David Edwards）
大衛在2001年失業後就和父母同住，卻突然靠彩券贏得2700萬美元，隨後便大肆揮霍，先是購入豪華汽車、豪宅、噴射飛機，還搜刮大量寶貴珍藏品，包含200把劍，不過好景不常，他和妻子陷入嚴重的毒癮裡，多次因持有毒品被逮補，大衛不但把獎金全都花光，還因注射針頭染上嚴重疾病，最後搬進肯塔基州的臨終關懷中心，58歲離世前身無分文。（編輯：賴禹妡）
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