艾莉莎莎認不想面對炎上！罵三輪已憋不住 結束超感恩
昨（13）日晚間，薩泰爾娛樂專為艾莉莎莎舉辦的炎上大會已順利落幕，活動中齊聚豪華陣容，用犀利的玩笑向她開炮，今日艾莉莎莎就於臉書公開自己參與活動的心路歷程，表示自己上場前一週，真的非常不想面對。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 14:08:46
「炎上艾莉莎莎」於台北流行音樂中心盛大展開，4000人齊聚場館，一睹各方Youtuber用言語廝殺的精采表演。該場次的女主角艾莉莎莎也於粉專透露這次活動的心路歷程，「在昨天上場一週前，各種想死各種不想面對，甚至有點炎上前焦慮症（真的已經三天三夜睡不著了）」。
艾莉莎莎表示平時對著相機拍片，若有不滿意重拍即可，可現今第一次上台就要站在4000人面前，「我根本不會背稿，也沒有任何臨場反應能力」，當炎上夥伴開罵第三輪時，莎莎就已經憋不住尿意，直到最後上台說話前都不知道自己會不會忘詞或昏倒，但結束後莎莎滿心感恩「表演完的那一刻真的是像天堂一樣！心中從滿滿的不安＋想死，只剩下滿滿的感謝」。
最後也向親朋好友及伙伴道謝「還有感謝一直在我身邊陪我的經紀人們還有工作人員，還有其他火伴，在我緊張到快死時一直鼓勵我！」，並表示「哇都過去了，今天好輕鬆走在路上都會哼歌了！謝謝大家陪我一起達成人生的一個里程碑，我們一起做到了」。
網友也給予許多鼓勵「昨天在現場真是笑到肚子痛，很棒的表演」、「好美喔」、「沒機會看現場，但是妳很棒。是個很真的女孩，加油」、「可惜沒有蒼藍鴿最後對妳的診斷」、「加油！愛莉莎莎」。 （編輯：李惠婷）