媳婦意外流產！公公嗆「沒拜祖先才這樣」 老公反應曝光
夫妻婚後除了彼此磨合，對於雙方長輩的想法也要顧慮。不過就有位媳婦崩潰表示，自己日前意外流產，沒想到公公卻在除夕當眾罵「就是妳沒拜祖先才會流掉」，老公當下的反應更是讓眾多網友抓狂。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 13:49:16
一位媳婦請友人在《Dcard》上代發文「我目前結婚4年多，去年因體質關係流產了。當下也不敢說，過了好幾個月才跟長輩坦白，沒想到公公卻在今年吃年夜飯時，重提此事，還大罵『就是因爲妳沒祭拜祖先才會流掉』」；事發當下原PO老公也在一旁，但卻繼續划手機無動於衷，後來才解釋「長輩的話就左耳進右耳出就好」。
原PO隨後也感慨，去年是因為懷孕身體不適再加上疫情，才缺席祭祖，而且大嫂也從未祭祖，依舊生了健康的雙胞胎，更萌生「明年開始不想再去男方家吃年夜飯」的想法。
不少網友看完卻紛紛回應「老公不說話真的母湯」、「這就是常見的老公死了的案例」、「我上一胎沒心跳自然淘汰，我婆婆對我說是因為我跑回娘家才這樣，直接刷新三觀啊」、「初期流產沒必要跟長輩說吧。我第一個早期流掉也沒說喔。說了不必要的關心跟酸語都會很討厭」。（編輯：潘毅）