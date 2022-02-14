COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

媳婦意外流產！公公嗆「沒拜祖先才這樣」　老公反應曝光

▲有位媳婦崩潰表示，自己日前意外流產，沒想到公公卻被當眾大罵。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有位媳婦崩潰表示，自己日前意外流產，沒想到公公卻被當眾大罵。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-02-14 13:49:16

夫妻婚後除了彼此磨合，對於雙方長輩的想法也要顧慮。不過就有位媳婦崩潰表示，自己日前意外流產，沒想到公公卻在除夕當眾罵「就是妳沒拜祖先才會流掉」，老公當下的反應更是讓眾多網友抓狂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位媳婦請友人在《Dcard》上代發文「我目前結婚4年多，去年因體質關係流產了。當下也不敢說，過了好幾個月才跟長輩坦白，沒想到公公卻在今年吃年夜飯時，重提此事，還大罵『就是因爲妳沒祭拜祖先才會流掉』」；事發當下原PO老公也在一旁，但卻繼續划手機無動於衷，後來才解釋「長輩的話就左耳進右耳出就好」。

▲女子透露，公公不但阻止老公幫忙換尿布、洗澡等，甚至不准他和女兒玩。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲除了公公的說法之外，老公無動於衷的態度也讓不少網友不滿。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO隨後也感慨，去年是因為懷孕身體不適再加上疫情，才缺席祭祖，而且大嫂也從未祭祖，依舊生了健康的雙胞胎，更萌生「明年開始不想再去男方家吃年夜飯」的想法。

不少網友看完卻紛紛回應「老公不說話真的母湯」、「這就是常見的老公死了的案例」、「我上一胎沒心跳自然淘汰，我婆婆對我說是因為我跑回娘家才這樣，直接刷新三觀啊」、「初期流產沒必要跟長輩說吧。我第一個早期流掉也沒說喔。說了不必要的關心跟酸語都會很討厭」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀