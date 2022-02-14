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鈔票丟洗衣機怎辦？她一拿驚：變小了　內行「神招」秒解

▲一名網友分享，自己不小心將鈔票丟入洗衣機，拿出來後發現鈔票竟縮水變小了。（示意圖／取自pixbay）
▲一名網友分享，自己不小心將鈔票丟入洗衣機，拿出來後發現鈔票竟縮水變小了。（示意圖／取自pixbay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-14 14:01:01

許多人在洗衣服時，常會忘記將口袋內的物品拿出，導致許多「悲劇」發生，近日一名女網友就分享，自己將2張鈔票忘在洗衣機中，洗完拿出後，鈔票竟然變小了，因此急忙上網求助，貼文一出引發不少網友熱議，並紛紛獻計解決。

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該名網友在臉書社團《爆系知識家》發文，表示自己最近在洗衣服時，不小心將衣服和1張100元、1張1000元鈔票共同放入洗衣機清洗，事後將它們拿出並和一般的鈔票比對後，竟然發現紙鈔大縮水，且除了變小張之外，千元大鈔右下角的「圓」字甚至變的模糊不清，原PO見狀也連忙拍照，並發文詢問解決方法。

▲原PO分享洗過的鈔票和正常鈔票對比，令不少網友感到新奇。（圖／翻攝自爆系知識家）
▲原PO分享洗過的鈔票和正常鈔票對比，令不少網友感到新奇。（圖／翻攝自爆系知識家）
貼文一出，不少網友驚奇的表示「原來紙鈔真的會變小」、「比較小張的千元，應該是假鈔吧」、「都不能用了，我200收」、「這洗衣機真夠力」、「我之前丟過，但怎麼都沒縮小」、「洗錢縮水？那應該是手續費XDD」。

不過也有不少內行留言解答處理方式，「臺灣銀行可以換新鈔」「印象中台銀能幫忙解決」；事實上，據台灣銀行資料，破損的新台幣會經由判定後決定如何兌換，包括「紙幣破損其餘留部分在四分之三以上者，全額收兌」、「紙幣破損其餘留部分在二分之一以上，四分之三以下者，照半額收兌」、「紙幣餘留部分不及二分之一者，不予收兌」以及「是否故意損壞」等等

另外，許多民眾以為破損紙鈔要帶至「中央銀行」才能處理，對此也有網友解釋，「中央銀行是直屬行政院的機關，並非一般銀行，且要的話，也找不到實體銀行，所以換鈔還是要找台灣銀行」。（編輯：張志浩） 

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