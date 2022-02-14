罰不怕！苗栗雇主聘失聯移工　5年內再犯遭判3個月

《四方報》報導，聘雇失聯移工屬於違法，最高可面臨75萬元罰鍰，一名苗栗縣雇主卻罰不怕，他於5年內2度聘雇失聯移工違法工作，皆遭移民署查獲。苗栗地院法官審理後，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，以1000元折算1日。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-14 14:13:02
綜合媒體報導，苗栗縣趙姓雇主2017年聘雇5名失聯外籍移工貼磁磚，遭到移民署台南市專勤隊查獲，開罰15萬元；沒想到他竟又再犯，聘雇3名失聯越南籍移工到工地鋪地磚，同樣遭到移民署苗栗縣專勤隊於工地查獲，交由苗栗地院審理。
遭查獲之越南移工供稱，平常都稱趙男為「大老闆」，替趙男工作每日工資1800元至2000元不等，還有提供住處。但趙男則辯稱，自己受外籍移工聘雇，負責開車接送移工往返工地，否認為移工雇主，稱不了解移工替誰工作、誰負責移工薪資發放等。不過，趙男說詞反覆，先是改口稱自己妻子是越南籍配偶，透過臉書才認識失聯移工；之後又改稱移工是由一名許姓男子聘雇。
根據《就業服務法》，雇主未經許可非法聘雇外國人，可處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯將可面臨3年以下有期徒刑。法官審理後認定，趙男5年內違法2次，危及我國主管機關管理外籍移工正確性，影響國人就業權益，判處有期徒刑3個月，得易科罰金，以1天1000元換算。