外送手搖不能調甜度？奧客狠留「三行威脅」 店家秒打臉
近年台灣外送平台興起，民眾雖然不需出門，就能吃到美味的餐點和飲料，不過透過平台點餐，也會衍生許多誤會和事端，近日一名飲料店員就分享，有位「奧客」在點餐的備註上，留下了一長串的備註要求，但仔細一看竟然是在批評店家的無法調整甜度，甚至威脅「要在任何能給評價的地方給負評」，令他相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 17:01:56
原PO在《爆廢公社》分享一張外送派單照片，圖中可見，該名顧客點了荔枝青茶、梅子青茶和草莓果粒茶等4杯飲料，看完原PO以為只是正常的點單，不料讀到備註時，客人卻留下「甜度勿超過微糖，若超過會到任何能給評價的地方留負評，覺得這行字很礙眼，可以考慮是不是考慮開放其他糖度，讓其他消費者選擇」。
原來，該位客人點的飲料中，有兩杯是本來就沒加糖，因此外送平台上才會有「甜度固定」的選項，沒想到這次客人卻拿此大作文章，甚至提出威脅，原PO也無奈的表示，「也太糟蹋人，選的飲品就沒有加糖了要怎麼調整甜度，這樣的客人我們也難為」。
貼文一出，網友紛紛留言力挺，「固定甜度是看不懂嗎」、「客人們真的不要再秀下限了」、「奧客無極限，還要做客制化，太誇張了」、「找別家買呀，何必為難店家」、「看過很多特殊要求，威脅倒是第一次看到」、「浪費資源」。
此外，不少人也提出解決方法，「遇到這種一律特調」、「直接到白開水」、「應該可以棄單吧」、「別理他，依照正常流程就好啦，奧客就是這樣養出來的」、「沒差啊，多打個微糖標就好，根本沒有特定規則」。（編輯：張志浩）