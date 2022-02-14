COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

外送手搖不能調甜度？奧客狠留「三行威脅」　店家秒打臉

▲有網友在臉書社團分享，一名奧客透過外送平台點飲料，卻在備註無理的批評無法調整甜度。（圖／取自pixabay）
▲有網友在臉書社團分享，一名奧客透過外送平台點飲料，卻在備註無理的批評無法調整甜度。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-14 17:01:56

近年台灣外送平台興起，民眾雖然不需出門，就能吃到美味的餐點和飲料，不過透過平台點餐，也會衍生許多誤會和事端，近日一名飲料店員就分享，有位「奧客」在點餐的備註上，留下了一長串的備註要求，但仔細一看竟然是在批評店家的無法調整甜度，甚至威脅「要在任何能給評價的地方給負評」，令他相當傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆廢公社》分享一張外送派單照片，圖中可見，該名顧客點了荔枝青茶、梅子青茶和草莓果粒茶等4杯飲料，看完原PO以為只是正常的點單，不料讀到備註時，客人卻留下「甜度勿超過微糖，若超過會到任何能給評價的地方留負評，覺得這行字很礙眼，可以考慮是不是考慮開放其他糖度，讓其他消費者選擇」。

▲店家分享自己收到的奧客點單，備註甚至威脅要到處給負評，令他相當無奈。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲店家分享自己收到的奧客點單，備註甚至威脅要到處給負評，令他相當無奈。（圖／翻攝自爆廢公社）
原來，該位客人點的飲料中，有兩杯是本來就沒加糖，因此外送平台上才會有「甜度固定」的選項，沒想到這次客人卻拿此大作文章，甚至提出威脅，原PO也無奈的表示，「也太糟蹋人，選的飲品就沒有加糖了要怎麼調整甜度，這樣的客人我們也難為」。

貼文一出，網友紛紛留言力挺，「固定甜度是看不懂嗎」、「客人們真的不要再秀下限了」、「奧客無極限，還要做客制化，太誇張了」、「找別家買呀，何必為難店家」、「看過很多特殊要求，威脅倒是第一次看到」、「浪費資源」。

此外，不少人也提出解決方法，「遇到這種一律特調」、「直接到白開水」、「應該可以棄單吧」、「別理他，依照正常流程就好啦，奧客就是這樣養出來的」、「沒差啊，多打個微糖標就好，根本沒有特定規則」。（編輯：張志浩） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀