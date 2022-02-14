店家出奇招！情人節女友老婆都帶免費 網吐槽：會變忌日
今（14）日是西洋情人節，許多店家看準節日商機，紛紛祭出優惠吸引顧客上門，不過就有一名網友看見一間店家出奇招，網友看了卻歪樓笑說：「明年情人節會變忌日啦！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 15:57:06
這名男性網友日前在臉書社團《爆笑公社2》發文，寫下：「話說，情人節快來了上哪裡去找這種好康，有沒有人要推薦一下，記得兩個人都要帶喔」，並分享一張照片，只見這間服飾店高掛一張黃色告示，上頭寫著：「情人節，帶女朋友95折，老婆9折，兩人都帶，免費」！
貼文一出立刻吸引許多網友吐槽笑說：「明年情人節也是你的忌日」、「少兩個字吧？免費骨折」、「兩人都帶送塔位吧」、「你另一張廣告是不是殯葬業的一條龍打折服務呀」、「你歧視單身，以後不去這家」、「這間老闆是想看到血流成河了吧」、「結果……情人節馬上變清明節」。
另外也有網友想出對應妙招：「帶女友去，當場求婚！」、「女朋友=女鵝，一家三口去就免費」、「賺翻了，老婆加上女兒（前世女友）=免費」、「女兒是前世的情人，兒子是前世的基友，這樣應該合理免費」、「我問問老婆跟女兒，但是女兒不屑的說誰要當你的情人啊」。（編輯：陳珮瑜）