高雄+3感染源待查　陳其邁：電影院開放飲食再等等

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高雄市衛生局也公布個案足跡，高雄母子曾在2月11日晚上6時50分至7時50分，一起去鴨寮街烤鴨店心坊（鳳山一號店）。其他公共場所足跡也多達15處，包括華新牛排、老江紅茶牛奶、薄多義、E7PLAY三多館等。
衛生局今公佈案19730（母親）在2月11日從台北搭高鐵到左營，當天還去鴨寮街烤鴨店心坊；案19732（小孩）2月10日曾去華新牛排、711瑞順門市，2月11日去711鑫愛群門市、川味麵館、鴨寮街烤鴨點心坊、多麥綠烘培美食，2月12日萊爾富仁武鳳成店、全聯鳳山博愛店。
案19733（高雄某紅茶店上班員工），2月10日去家樂福鼎山店、薄多義，2月10日、11日、12日老江紅茶牛奶鳳山店，2月12日去麥當勞高雄新澄清店，2月12日、2月13日晚上去E7PLAY三多館。
同時，針對新北市一名確診設計師案（19665），曾在過年期間回高雄，足跡遍及台北、台中、台南，其感染源待釐清。對此，衛生局簡任技正潘炤穎也指出，目前匡列確診設計師同住家人、春節期間來往親友共10人，採檢結果皆為陰性；另匡列足跡相關接觸者共128人，68人到檢，其檢驗結果全數陰性。
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