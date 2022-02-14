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高雄+3感染源待查　陳其邁：電影院開放飲食再等等

▲高雄今新增3確診感染源待查，市長陳其邁表示有關電影院開放飲食等防疫措施目前維持不變。（圖／高市府提供）
▲高雄今新增3確診感染源待查，市長陳其邁表示有關電影院開放飲食等防疫措施目前維持不變。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-14 16:38:13

高雄今(14)日新增3例確診個案，分別為高雄母子及一名紅茶店員工，目前感染源待釐清。不過，針對北市將於今日宣布微解封，開放電影院飲食，以及可以舉辦校外教學和畢旅。市長陳其邁表示，還在觀察高雄疫情，也會隨疫情狀況調整，目前「維持不變」，但電影院仍可販賣食物，可以吃完再進到影廳。

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高雄今天新增3例確診，其中一人案19733是飲料店員工，另兩例是一對母子，這三個個案正在釐清感染源。陳其邁表示，目前為止在社區觀察部分，之前有一位自中國返台台商造成砂石場、家庭群聚傳染，根據血清學判斷，判斷是這位台商返家後傳給家人，家人再傳染至砂石場。

高雄市衛生局也公布個案足跡，高雄母子曾在2月11日晚上6時50分至7時50分，一起去鴨寮街烤鴨店心坊（鳳山一號店）。其他公共場所足跡也多達15處，包括華新牛排、老江紅茶牛奶、薄多義、E7PLAY三多館等。

▲案19730家庭群聚關係圖。（圖／高市府提供）
▲案19730家庭群聚關係圖。（圖／高市府提供）
衛生局今公佈案19730（母親）在2月11日從台北搭高鐵到左營，當天還去鴨寮街烤鴨店心坊；案19732（小孩）2月10日曾去華新牛排、711瑞順門市，2月11日去711鑫愛群門市、川味麵館、鴨寮街烤鴨點心坊、多麥綠烘培美食，2月12日萊爾富仁武鳳成店、全聯鳳山博愛店。

▲案19730高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
▲案19730高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
▲案19732高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
▲案19732高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
▲案19733高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
▲案19733高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
案19733（高雄某紅茶店上班員工），2月10日去家樂福鼎山店、薄多義，2月10日、11日、12日老江紅茶牛奶鳳山店，2月12日去麥當勞高雄新澄清店，2月12日、2月13日晚上去E7PLAY三多館。

▲新北市確診個案（19665），曾在過年期間回高雄，足跡遍及台北、台中、台南，其感染源待釐清。(圖／高市府提供)
▲新北市確診個案（19665），曾在過年期間回高雄，足跡遍及台北、台中、台南，其感染源待釐清。(圖／高市府提供)
同時，針對新北市一名確診設計師案（19665），曾在過年期間回高雄，足跡遍及台北、台中、台南，其感染源待釐清。對此，衛生局簡任技正潘炤穎也指出，目前匡列確診設計師同住家人、春節期間來往親友共10人，採檢結果皆為陰性；另匡列足跡相關接觸者共128人，68人到檢，其檢驗結果全數陰性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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