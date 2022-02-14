情人節「宜塞穴」？他日曆一翻全場嗨爆 真實意義曝光
今（14）日是浪漫的西洋情人節，不少情侶都會用約會、吃飯、送禮等方式營造儀式感，不過卻有網友在翻開「日曆」時赫然發現，在傳統農民曆的「宜忌事項」中，竟然出現「宜塞穴」等字樣，讓他相當疑惑，許多網友看了更紛紛歪樓，不過內行也出面解答真正意思。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 17:03:11｜2022-02-14 17:31:08
一名網友在臉書社團《動物梗圖星球》分享一張照片，圖中是一張今天的日曆，只見在2月14情人節的日曆兩側，應景的寫下「愛情海中想愛情、痴怨愛侶想愛情」的對聯，並畫上鮮花和2隻鴛鴦象徵愛情，下方則是星座、農曆日期等資訊，但原PO仔細一看，竟發現農民曆的「宜忌事項」中，出現了「塞穴」一詞，往上一看竟然還是「宜」，他見狀馬上拍下照片和網友分享。
貼文一出立刻吸引各路網友熱議，不少網友紛紛想歪，留言「看來這也是應景」、「這樣太直白了啦」、「這不讓人想歪都難啊」、「以前人都那麼開放嗎」；也有網友表示「之前看過，好像不只情人節有」、「仔細看，這本日曆也放太多資訊」、「剛剛看了我家日曆，真的有這條」、「以前都不會看這欄，今天以後會特別注意」。
不過，也有內行網友表示「這是以前的用語啦」、「這很正常，大家想太多了」；事實上，老黃曆上的「塞穴」是種風水學術語，意指補修破牆後，「堵塞蟻穴鼠洞及其它洞穴」，主要是提醒民眾，在黃曆上的這一天，家裡如果有窟窿或坑洞，可以選擇堵起來，對家宅風水會比較有利。（編輯：張志浩）