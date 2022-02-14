人夫藏300萬存股被抓包！妻怒提「1分潤模式」 眾搖頭了
不少夫妻結婚後，都會因「私房錢」而上演起的諜對諜劇情。日前就有位人妻抓包老公偷藏「300萬存股」，決定提出分潤，但詳細方案曝光卻引來不少網友吐槽。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 17:07:36
原PO在臉書《靠北老公2.0》上發文提到「今天才發現老公存股300多萬，每個月約有15000利息，我只要求他每月利息給我9000元當額外的家庭預備金，又沒要求對半分，這樣過分嗎？」
貼文曝光後卻有不少網友吐槽「利息15000要去9000，還説分沒有一半，算數都不會，妳是為了錢嫁他的嗎」、「妳數學老師在哭了」、「每月利息約15000要求9000，沒有對半分，是要求超過一半吧」、「這樣的數學程度，錢還是給老公管理比較好」。
不過也有內行網友看出原PO的所想表達的原意「她的分一半，是指300萬整個的存股」，更讓不少網友驚呼「難怪一堆人不想結婚，不想把錢給別人花」「給你家用不過分，過分的是你」「奇怪投資股票就蠻會挑的，妳老公怎麼老婆挑到這種的」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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