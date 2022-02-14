COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

人夫藏300萬存股被抓包！妻怒提「1分潤模式」　眾搖頭了

▲有位人妻抓包老公偷藏「300萬存股」，決定提出分潤，但詳細方案曝光卻引來不少網友吐槽。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲有位人妻抓包老公偷藏「300萬存股」，決定提出分潤，但詳細方案曝光卻引來不少網友吐槽。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-02-14 17:07:36

不少夫妻結婚後，都會因「私房錢」而上演起的諜對諜劇情。日前就有位人妻抓包老公偷藏「300萬存股」，決定提出分潤，但詳細方案曝光卻引來不少網友吐槽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書《靠北老公2.0》上發文提到「今天才發現老公存股300多萬，每個月約有15000利息，我只要求他每月利息給我9000元當額外的家庭預備金，又沒要求對半分，這樣過分嗎？」

▲原PO提出的分潤方案引爆討論。（圖／翻攝《靠北老公2.0》）
▲原PO提出的分潤方案引爆討論。（圖／翻攝《靠北老公2.0》）
貼文曝光後卻有不少網友吐槽「利息15000要去9000，還説分沒有一半，算數都不會，妳是為了錢嫁他的嗎」、「妳數學老師在哭了」、「每月利息約15000要求9000，沒有對半分，是要求超過一半吧」、「這樣的數學程度，錢還是給老公管理比較好」。

不過也有內行網友看出原PO的所想表達的原意「她的分一半，是指300萬整個的存股」，更讓不少網友驚呼「難怪一堆人不想結婚，不想把錢給別人花」「給你家用不過分，過分的是你」「奇怪投資股票就蠻會挑的，妳老公怎麼老婆挑到這種的」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀