吃泡麵「多放一根」被問能幹嘛？用途全場跪了：內行才懂
近年來泡麵款式五花八門，讓消費者的選擇十分多樣，而泡麵的吃法百百種，一直以來都是網路上的熱門話題。對此，就有女網友分享吃泡麵時習慣「多放一根」而引來旁人不解，讓她激動直呼「明明超好的！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 17:33:13
原PO於Dcard上分享吃泡麵的習慣，表示自己通常都會左手拿湯匙撈一點湯，右手拿著筷子夾取麵條放到湯匙中，「再一口吃下去，這樣明明超好吃的！！！」但她這樣的做法總被人詢問「吃泡麵幹嘛要湯匙？」讓她相當無奈。
貼文一出，隨即引來老饕認同直喊，「這樣才可以一口塞，而且比較優雅，吸麵條的時候湯汁到處噴，衣服就毀了，回家就要被媽媽揍了」、「我這樣吃是因為比較不容易噴身上，但男生這樣吃會被關心，長輩會說很幼秀（台語，朋友會說吃飯很優雅，我錯了嗎…）」、「跟我一樣耶！這樣才能同時吃到麵跟湯跟料，這樣才讚」。
甚至有人分享，「我不管吃飯或吃麵都一定要筷子和湯匙耶！可能已經是一種習慣了吧！」、「我不管吃什麼都一定要拿湯匙，有時候只是放在碗裡根本沒用…就是一種習慣吧哈哈」。
但也有網友持不同看法，認為「完全不行欸！只接受筷子！」、「應該要用泡麵蓋折成小碗，夾一口麵進去再一口簌掉，選我正解」。（編輯：陳雅雲）