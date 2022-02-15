慢動作女神靠吃毛豆甩肉 甜食成癮「一次嗑完6顆布丁」
林皮因為一支GoPro評測影片爆紅，讓她瞬間升級為「慢動作女神」，在粉絲們熱烈敲碗與呼喊下，她也決定推出個人首本跨年度桌曆「頑皮曆2022-2023」，希望以不同以往的面貌呈現，而愛吃甜點的她，更因此愛上拍攝地點的布丁，一天最多竟然可以吃到6個。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-15 08:30:00
本身就會做料理、愛吃甜點的林皮，因為拍攝地點位於知名連鎖咖啡店，意外愛上該店招牌的布丁，從剛開始的一個，不知不覺進化到一天最多可以吃到6個，甚至吃到在上班的地方點外送，還會讓該店老闆發現，偷偷在餐點內「撒必速」多送她2個，林皮也許下希望未來能吃遍好吃布丁的心願。
林皮上圍胸狠，平時為了保持身材，她厲行晚餐不碰澱粉，有時候就是一盒毛豆搭配每天喝足2000cc水，愛吃起司與甜點的她也盡量不碰炸物，連薯條是什麼味道都快忘記。
從未發行過真正寫真的林皮，決定呼應大家的要求不要把碗敲破，鼓起勇氣推出個人首本跨年度桌曆，挑戰許多從未拍攝過的場景，從她最擅長的可愛到任性，再到最喜歡掛在嘴邊的帥帥又壞壞，透過比基尼、內衣、家居服，甚至白襯衫等超過10套造型，從今年4月一路陪伴粉絲們到明年3月。