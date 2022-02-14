奇葩！二手尼龍束繩標榜「1條10元」 他愣：賣家是人才
網路世界什麼都有，什麼都不奇怪！網路電商平台因為商品種類眾多，購買方式又便利，因此成為許多民眾買東西時的首選。不過就有一名網友日前發現購物平台一名賣家販售小吃店常見的「尼龍束繩」，網友一看內容不禁笑說：「這是在惡搞嗎？」
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 22:20:48
這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示自己在知名購物平台看見一名賣家販售一條小吃店常見的尼龍束繩，標榜這是用過的「二手商品」，而且單條就要價10元，目前已經售出5775條，讓原PO忍不住驚嘆：「蝦X賣家都是人才啊！有沒有更奇葩的物品可以賣？我也想自己當老闆……」。
貼文一出，立刻引起網友討論：「真是不專業這個叫邦提圈」、「那5775個人才奇葩」、「好多人好有商業頭腦喔」、「這個10塊買貴了，我三條才10塊」、「哇有跟物價上漲趨勢欸，我上次看到才5元」、「早知道年輕開始就存起來，也有第一桶金了」、「之前還看到有人賣天國的鑰匙」、「有些是故意惡搞，之前還有便當盒用的橡皮筋，把他取名成什麼幸運繩之類的在賣，其實就跟遊戲掛賣一樣，你要掛什麼東西，什麼價錢都可以，重點有沒有人買」。
不過也有明眼網友點出：「洗評價、補運費、價差、避手續費用的」、「我想只是障眼法，實際上賣的應該不是這個吧」、「免運費是賣一條賠60嗎！？想也知道是左手賣右手，多重帳號在那洗」、「他是補差額用的賣場」。（編輯：陳珮瑜）