全聯「最新結帳方法」曝光！婆媽嗨炸秒跪：直接躲過一劫
全聯福利中心因為相對營業時間比傳統市場更長，且時不時都有推出新活動及優惠，成為不少婆媽買菜的不二選擇聖地，而近日，一名男網友更直接傳授「全聯最新結帳法」，貼文引爆數千名婆媽朝聖熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 07:24:47
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「聽說去全聯消費滿400元的話就會有可怕的事情發生，害我只能分開結帳了」只見貼出的照片，原PO在同一天內進出全聯兩次，明明能夠一次買齊東西，卻分成兩次購買，一次金額167元、一次金額246元，確實超過400元，讓人好奇其用意為何。
貼文一出，吸引不少網友爆笑回應「躲公仔？我真的快笑死」、「是不是不想要拿公仔XD」、「這真的太好笑，不想拿負責醜聯盟的公仔吧」、「剛剛不小心買了580給了我一個，我不敢開XD」、「笑瘋了，真的是奇才」、「最新結帳方法？躲公仔結帳法XD」、「昨天還不知道，想說店員拿什麼東西給我，回家一拆真的笑出來了啦」、「這樣真的直接躲過一劫XD？」
原來，這是全聯最近斥資鉅額推出的「超級英雄總動員」的活動，從11日起，民眾只要消費滿額就會送漫威英雄系列的吸盤公仔，不過活動才剛推出幾天，就有不少苦主在網路上透露自己拿到的公仔臉歪嘴斜，甚至也有頭歪一半的情況，才讓這名網友為了躲避公仔的贈送，因而將一筆消費金額分兩次結帳，引發討論。
而對於公仔出現瑕疵，全聯日前也回應，威英雄系列吸盤公仔皆為迪士尼正版授權，由於內部細節較多，工廠製作多少有瑕疵品，若消費者有疑慮，都可洽客服專線，會由專人確認後替換更新；而些許門市也有擺放「公仔回收箱」，民眾如果真的不想要，其實也可以直接投入，或者直接告知店員不需要公仔，並不需要為了不拿贈品而分開結帳哦！（編輯：張嘉哲）