一堆人想跳槽去台積電？他愣：都當到主管 2優勢忍不了
有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，也是許多求職者夢寐以求的公司之一；對此，就有網友好奇為何很多七年級生想跳槽去台積電，讓他更不解的是很多人在本來的公司都已當上小主管了，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 07:41:56
該名網友在PTT以「為什麼七年級生想應徵台積電的人這麼多」為題發文，表示七年級生至少都是三十歲以上的年紀，出社會在職場上也打滾十幾年了，「為什麼還會跑去應徵台積電基層技術員」？
原PO說，據他所知比例還不低，「看網路分享文章擠破頭想進去的一大堆」，但以這個年紀來說，很多人在外面都當上小主管階級了，因此也讓他很好奇「為何還要跑去科技業做這種基層員工？有沒有八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「可以炫耀」、「還活著嗎？肝」、「你先想說，有幾個主管缺就知了」、「其實台積的技術員打爆高考你知道嗎」。
其中，也有人揭開2關鍵，分別是「不用扛責任」和「薪水較優渥」，因此才讓不少人不惜辭去主管職務，也要去台積電工作，「其他行業很爛啊，小主管還沒有台積設備錢多，還要扛責任，傻子才幹」、「當小主管錢少還要被壓榨」、「就錢錢啊」。（編輯：郭佩蓉）