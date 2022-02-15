袋裝泡麵吃錯20年？內行「卡2根」免洗碗：偷學韓國人的
泡麵因為其便宜又便利的特性，成為不少人主餐及宵夜的首選，而市售泡麵中又分為碗裝泡麵以及袋裝泡麵，不少人為了省錢，都會選擇袋裝泡麵購買，但因袋裝泡麵需要自行烹煮，還是讓不少人覺得麻煩。近日，就有網友討論「千萬不要吃袋裝泡麵」，其原因引發熱議，反而釣出外國人吃法。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 07:52:06
原PO在Tik Tok貼文指出「我告訴各位，那種市面上販售一包一包的泡麵，像是國外那種袋裝泡麵真的是不要吃啦！很多人說為什麼，因為吃完還要洗碗真的是太麻煩啦！」而貼文一出，網友也紛紛回應「洗碗真的超麻煩」、「好險我是都買碗裝的啦」、「直接把碗丟掉就不用洗了，聰明吧」、「雖然麻煩，但省錢還是愛吃」。
不過，也有網友透露「你錯了！我看過泰國的同事直接倒水進袋子泡麵」、「韓國也有人直接倒水進袋子吃喔，他們軍中吃法都這樣」、「其實可以直接倒水進去泡麵袋裡面吃，直接免洗碗啦」。
而事實上，這種泡麵法還真的煞有其事！一名韓籍在台生活的Youtuber「洪不讓」就曾經拍片分享，自己在軍中吃袋裝泡麵的方法，只見他將袋裝泡麵拆卸之後，將醬料包全部倒入，並且倒入熱水後把開口捲起，並且用兩根筷子夾住封口，接著等待2分鐘，美味的泡麵就完成，吃完後即丟也不需要洗碗。
不過，洪不讓雖拍片這樣示範懶人泡麵吃法，但也認真上網查詢發現，一般來說，市售的袋裝泡麵都是用5號塑膠，也就是PP材質的聚丙烯，耐熱度約120至130度，以沸騰的水在100度的情況，溫度仍然是包裝材質可承受的溫度，但他也認為，如果非必要還是建議大家使用鍋子烹煮，這種吃法應該是屬於比較克難、緊急的情況使用較佳。（編輯：張嘉哲）