半夜逛7-11「門突然不開」？店員認了原因：不怕客人知道
台灣超商密度超高，往往一條街上就能看到好幾間不同品牌的超商，而以台灣的超商運作來看，幾乎所有品牌都是24小時營業，滿足民眾無時無刻要購買東西的需求。而近日，就有網友分享自己半夜去逛7-11的時候，卻發現門一直叫但卻不打開，結果一看玻璃才發現真相，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 08:55:22
原PO在Tik Tok貼文指出「這是什麼狀況，我半夜要買東西進不去QQ，不過夜班的人真的辛苦」只見貼出的影片，雖然一直有叮咚、叮咚的門聲，但門始終沒有打開，結果仔細看玻璃上面貼著一張紙寫著「請稍候5分鐘，造成不便請見諒，肚子痛稍等一下！」原來這是店員因為一人輪值夜班，但因肚子非常不舒服，只好先暫關門市五分鐘。
貼文一出，網友紛紛回應「夜班的人真的很辛苦，還蠻能體諒的啦」、「最後一秒那張紙掉下來XD超好笑」、「賽勒滾！可以體諒」、「之前還有遇過在睡覺的.....把他叫起來還被罵XD」、「上廁所的有遇過，還是能體諒啦」、「真的很好笑XD沒看過這種」、「對欸，這樣他們真的只能這樣先關閉啊，等等被搶怎辦」。
事實上，若民眾有曾經半夜逛過超商的經驗，就會發現多數時候夜班門市輪值店員通常都只有一人，《NOWnews》也實際訪問信義區超商大夜店員，他透露，一般就是一個人值班沒錯，若遇到緊急想上廁所，確實會貼出公告，並且暫時關閉自動開門系統，閉店五至十分鐘，也不怕客人知道這件事，因為大部分人都能理解。（編輯：張嘉哲）