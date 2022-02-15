相機掃QR Code超煩？iPhone藏這款「省時工具」：3秒完成
為配合政府防疫規定，民眾到公共場所都需要配合掃描「實聯制」，而一般都是使用相機作為掃描QR Code的工具，不過也因為此方法需等相機畫面讀取，再選擇Safari網頁轉跳畫面，讓不少人覺得「相當浪費時間」，但其實iPhone其實藏有一款「行動條碼讀取機」（Code scanner），讓你掃描QR Code只需要三秒就完成。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 10:05:56
iPhone手機有內建「行動條碼讀取器」，不過這項功能並不會顯示於主畫面，在應用程式中也找不到，只能透過滑動螢幕頂部，接著打開搜尋畫面，輸入「代碼掃描器」或「代碼／讀取器」；也可以到「設定、控制中心」，接著點開「代碼掃描器」旁邊的綠色加號按鈕，就可以將其加入快捷鍵列表，以後若想掃描QR Code，只需幾秒就搞定。
不過要注意的是，這個功能僅支援iOS14版本以上的手機，若民眾依照步驟卻找不到行動條碼讀取器，應可以先查看手機版本，若不在iOS14版本以上，可先行至設定、一般、再點選軟體更新，進行系統升級。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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