台北哪裡缺雞蛋？女愣「一堆沒人買」 眾秒懂真相：正常
由於近期雞蛋供需失衡的緣故，北台灣不少地方都出現了罕見的「蛋荒」，不僅商家做生意更顯困難，就算買到雞蛋，也是價格漲翻天，也讓民眾的荷包大失血。近日，就有網友分享自己去全聯時，卻看到架上的雞蛋明明擺很滿都沒人買，不懂為何大家都說沒雞蛋，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 10:28:18｜2022-02-15 10:28:28
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「大家不是說都沒雞蛋，但我昨天去逛全聯就看到架上滿滿的雞蛋啊？隨手就拿了一盒....還是只有我家這邊好買而已啊？想問大家那邊的全聯是真的都沒雞蛋喔？」
貼文一出，網友紛紛回應「這種比較貴啊，很少人買正常吧」、「本來有一盒40幾的10顆，這個8顆80幾誰要買啊，沒人買正常」、「我家這邊也還有剩啦，但就是貴的蛋有，便宜的沒有」、「等到有的時候再買就好了，不買80幾元的蛋」、「北部真的缺蛋啊，能買到的都是貴的了，這種比較高級牧場蛋本來就比較少人買」。
不過，也有人提到「我家這邊是全空啦」、「全空+1跑三間買不到」、「菜市場+2間全聯都賣光，貴的便宜的都沒有」、「我家這邊貴得剩下個位數，需要的人還是要買，但便宜的蛋已經都沒了」。事實上，對於北部缺蛋一事，農委會以及養雞協會也積極協調推出政策處理當中，雲林養雞協會理事長張振寧就表示，農委會措施能穩定蛋價，蛋應不會再漲，缺蛋危機兩個月內可望落幕！還買不到蛋的北部民眾這陣子可就只能先忍忍了！（編輯：張嘉哲）