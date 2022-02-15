台灣「2神級飲品」紅到國外！韓國人愛慘：一開賣就搶光

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金針菇說，2019年在韓國掀起了台灣風，最有名的是黑糖珍奶、洪瑞珍三明治和三味食堂，但很可惜的是當時馬上爆出新冠肺炎疫情，因此她也好奇當年在韓國吹起的台灣風，在2022年是否還存活，她就要透過「叫外送」來一探究竟。
她看了看韓國外送平台，發現在她家附近竟然就有90家店賣有關台灣的美食料理，比在台灣能叫到的韓國料理還多出許多，她在這幾天也先後叫了滷肉飯、牛肉麵、蛋花湯、萬波飲料、生煎包、鍋貼、三明治和麻辣火鍋等台灣經典美食。
不過，最讓她驚訝的是，媽媽在韓國便利商店買給她的兩款「台灣飲料」，第一個是「85度C的海鹽咖啡」，金針菇說，台灣的85度C在韓國超級紅，「聽說他們一進的時候，賣到空，大家都一直敲碗，拜託多進一點」，而她喝完也大讚「不需多說，就是韓國人喜歡的那種味道，很像那個Maxim的味道」。
但第二個就讓她很震驚了，因為她在台灣也沒有喝過，竟然是「阿薩姆芋頭奶茶」，且包裝也沒再加上韓文，讓她笑說「超霸氣」，她當下喝了一口也秒懂為何韓國人會喜歡這款飲品，「因為以前我高中的時候，貢茶剛起的時候，最紅的就是芋頭奶茶；而韓國人吃芋頭都是吃芋頭湯，顏色看起來是比較沒有這麼飽和的紫色，不像是飲料那樣鮮豔，因此完全get不到那原來是用芋頭做成的飲料」。
影片一出，也吸引許多網友留言，「金針菇骨子裡根本就是台灣人了，這麼想念台灣食物XD」、「恭喜金針菇隔離順利結束，想不到韓國竟然這麼多台灣口味的美食，感覺好奇妙」、「阿薩姆奶茶真的有夠意外，而且還很任性，沒有要改包裝的意思」、「阿薩姆有一大堆神奇的口味但是都沒在大通路販售，之前在鄉下的雜貨店喝到阿薩姆四季春奶茶，驚為天人，太好喝了，但是便利商店都沒進」、「金針菇的韓國食物跟台灣食物影片都好好看」。（編輯：郭佩蓉）
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