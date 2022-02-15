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入住飯店要先敲門？真相曝「非避邪、靜電」：員工都會敲

▲入住飯店前，不少民眾習慣先敲門。（示意圖／取自pixabay）
▲入住飯店前，不少民眾習慣先敲門。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-15 11:25:51

不少民眾出外旅遊到飯店完成Check in後，總會習慣性敲門後再進入，在民俗說法中有避邪的作用，以免誤犯鬼神，但實際上內行網友則透露，飯店業者也習慣在進房前敲門，但大多是為了確認「前房客」已經離開，或是避免開錯房間，因此才會有進房前先敲門的習慣。

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▲實際上敲門是為了避免，前房客未退房、給錯房。（示意圖／取自unsplash）
▲實際上敲門是為了避免，前房客未退房、給錯房。（示意圖／取自unsplash）
根據網友於《靠北住宿2.0》發起討論，為何許多民眾到飯店住宿前，總會習慣先敲房門後進入，有一說法是為了跟神鬼打招呼，告訴祂們自己僅是打擾一天，但實際上內行網友則指出，這個習慣多是工作人員先開始的，目的是為了避免開錯房間，因此才會先敲門確認是否為空房。

網友們紛紛表示贊同，「怕上一個房客還沒走」、「我試過（直接）開門結果裡面有人，櫃檯出錯」、「敲門是怕你開錯房間啦」、「有時候櫃檯給錯房，所以旅館從業人員才會習慣性先敲門」、「這個動作真的是工作人員在做的，卻被老師們說成與神鬼相關的避邪動作」。

實際上入住前先敲門的用意眾說紛紜，除了避免誤犯鬼神外，也有說法為溫度較低的國家容易產生靜電，因此為了避免該狀況，會先在接觸銅、鐵、鋁製門把前，先將門敲三下，就能避免被靜電電到的狀況。（編輯：鍾怡婷）

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