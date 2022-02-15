新北女警一天破2案爆紅！「私下真面目」神出 網全看暈
人人都愛看帥哥美女！尤其在各行各業中，充斥著許多顏值寶藏，一名新北女警許恬恬近日爆紅，過去他曾因為長相甜美時常登上新聞版面以及PTT表特版，如今他在2月初同一天連續破獲兩案，經媒體報導後又引發網友熱議，更有網友神出她私下辣穿泳裝的照片，直呼「看了頭好暈！」、「真的美女警察耶！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 12:59:55｜2022-02-15 12:59:59
新北市保安大隊第二中隊警員許恬恬7日清晨1時許在板橋區光復橋進行路檢，她發現一輛可疑的轎車便上前攔查，驚覺坐在副駕駛座的周男是詐欺通緝犯，立即將他上銬歸案；而許恬恬同天晚上8時許在三重區自強路四段與溪尾街路口巡邏，她發現一輛轎車疑似在閃避警察，上前攔查後，該名女駕駛身上竟藏有3包安非他命，許恬恬揪出其中一包更藏在胸罩內，依毒品罪嫌送辦。
短短一天之內破獲兩案，加上高顏值的長相，讓大眾對她再度感到好奇，事實是，許恬恬於警專30期畢業，當警察已經來到第8個年頭，別看她平常甜美可愛，一旦碰到公事，執法的霸氣與私底下的形象完全截然不同。
而也有網友神出許恬恬的IG，發現她都會在上面日常分享自己的工作日常、出遊泳裝照等等生活瑣事，回顧本月勇猛連破兩案的表現，端看IG還真的完全看不出，不少網友紛紛朝聖「真的美女！執法能力又好！老天好不公平」、「真的很漂亮耶！謝謝人民保母啦！」、「超級美的～祝未來辦案順利」、「一瞬間以為站在雲林！頭好暈啊XD」。（編輯：張嘉哲）