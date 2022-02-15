上班偷玩百萬當沖「忙到忘記」！他抖爆不敢看 結局曝光
有些人的收入來源除了薪資，也會投錢到股市上獲利，就有一名網友趁著上班空檔投資百萬玩當沖，未料忙完一看已經過了一段時間，當下腦中浮現各種借錢畫面，所幸最後只小賠1萬5千元，也讓他鬆口氣喊：「以後我要當個踏實的人！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 13:23:05
該名網友在Dcard中貼文，他表示趁著上班空檔玩當沖，買了總價約100萬，沒想到一路昳慘，「看了看那個鳥價，估計是沒救，就設兩個tick要沖掉，然後就放著去做報告、開會去」，直到忙完看到已經13:32，心裡湧上一股涼意。
原PO當下心想完蛋了，「我80%資金都歐印在股市，現在正在住套房，手頭資金也沒到100萬」，腦中也不斷浮現借錢的畫面，所幸打開一看已經「沖掉了」，最後只小賠約1.5萬元，讓他鬆一口氣喊：「以後我要當個踏實的人！」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「心臟真大，富貴險中求」、「之前玩當沖也是差點以為要賠到脫褲⋯還好我有設停損」、「當沖還敢不盯盤」、「我當沖都是從開盤就一直盯盤到盤尾耶，當沖交易了就放著不管，我覺得蠻危險的，因為指數隨時可能變化，突然變成空頭或多頭，錯過了一個好時機可能就GG了」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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