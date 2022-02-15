情人節目睹女友「到摩鐵休息」！男秒臉綠：怎麼有陌生人
昨（14）日是西洋情人節，許多人都會與另一半安排特殊行程，度過美好的一天。不過就有男網友崩潰表示，自己目睹女友跟著陌生人「跑到摩鐵休息」，過程曝光更是讓不少網友替他難過。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 13:54:35
原PO在論壇Dcard上發文提到「情人節當天上午，我女友不舒服說今天請假在家休息，我很擔心，就特地去她家看一下結果發現她不在家，看了手機定位是在附近某高檔餐廳」。
沒想到原PO抵達餐廳一看，卻發現女友跟一位陌生男子正開心的吃午餐，後續兩人也同上一台車離開，目的地竟是「摩鐵」。
原PO見狀也立刻打電話給女友，沒想到對方竟然敢接起，卻謊稱「現在身體好多了，我自己在外面逛街」，還貼心的問男友「想要什麼口味的情人節巧克力，『晚上可以好好期待』」；但聽完充滿謊言的情話卻讓原PO高興不起來「到底為什麼女生可以這麼絕情，可以出軌的好像沒事一樣？」
詳細過程曝光後，隨即引來不少網友搖頭回應「快清醒不要再做夢了」、「臉都綠掉了誰還想吃巧克力」、「下一個會更好」、「兄弟，你值得更好的，為你曾經的付出感到惋惜與不值，幸好你們還沒結婚」。（編輯：潘毅）