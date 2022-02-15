湯麵突咬到湯圓！他愣「是甜芝麻」 眾反狂讚：內行吃法
今（15）日正逢元宵節，不少人特地吃湯圓來過節，就有一名網友在吃烏龍麵時，突然咬到一顆爆出芝麻內餡的湯圓，讓他驚訝不已，「老闆是不是沒發現那是湯圓啦」，沒想到貼文曝光後立即釣出老饕幫忙平反：「麻吉燒啊，本來就是加在火鍋的！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 14:22:09
該名網友昨（14）日在Dcard中貼文，他以「真的有人會這樣吃嗎？」為題，表示今天外送叫了一碗日式昆布烏龍麵，吃到一半突然撈到一顆丸子，咬開才發現裡頭餡料居然是芝麻，讓他驚呼：「真是謝囉！芝麻湯圓！我還去看我的訂單我有沒有下錯，老闆是不是沒發現那是湯圓啦！」
貼文一出，網友紛紛留言，「那是芝麻燒，火鍋料的一種，我在火鍋店上班，菜盤裡都會有一顆，有些客人還會去加點」、「麻吉燒是一生摯愛」、「加在火鍋裡面真的好吃，沒有湯圓那麼甜，不違和」、「麻吉燒啊，本來就是加在火鍋的」、「每次吃火鍋都要點一盤這個全部加下去」、「這個真的超讚，買滷味一定會多夾幾顆」、「有點黏，QQ的剛剛好」、「我超愛這個，外面的麻糬煮完都有一點鹹鹹的超好吃的啊」、「麻吉燒超好吃，吃火鍋唯一會再額外單點的火鍋料」。
而原PO事後也更新文章表示，「我是真的不知道那是什麼，以為是湯圓，問了才知道是什麼，活了20歲都沒吃過這個」。（編輯：賴禹妡）