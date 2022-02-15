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謝和弦再爆婚變？莉婭心碎標記「國民女友」：祝你們幸福

▲謝和弦再爆婚變，莉婭點名祈錦鈅送祝福。（圖／翻攝自莉婭、祈錦鈅臉書）
▲謝和弦再爆婚變，莉婭點名祈錦鈅送祝福。（圖／翻攝自莉婭、祈錦鈅臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-02-15 14:38:12｜2022-02-15 14:44:41

台灣男藝人謝和弦（R-chord）再傳婚變？結束和前妻Keanna（戴一軒）的婚姻後，於2021年4月就和網紅莉婭（陳緗妮）結婚，沒想到今（15）日莉婭突然在臉書發文祝福，並標註謝和弦和另一位譽有「國民女友」稱號的的女星祈錦鈅，疑似男方再爆婚變，震驚外界。

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莉婭15日早上突然在臉書上TAG祈錦鈅、和老公謝和弦的臉書帳號，並說到「祝你們幸福快樂！」同時也分享謝和弦曾用吉他彈奏祈錦鈅的歌曲《比心小幸福》並開口合唱，而且周圍還很多粉紅泡泡的特效，讓許多粉絲、網友更加質疑，是不是兩人婚姻出現狀況。

▲謝和弦再爆婚變，莉婭點名祈錦鈅送祝福。（圖／翻攝自祈錦鈅臉書）
▲「國民女友」祈錦鈅，疑介入謝和弦、莉婭的婚姻。（圖／翻攝自祈錦鈅臉書）
據《蘋果新聞網》報導，莉婭透露，其實早在婚前，謝和弦就在追祈錦鈅，而婚後女方也一直約謝和弦出海過夜，雖然有攤牌，但謝和弦仍希望莉婭能給他感情自由。此外，莉婭也表示，目前正朝向「開放式關係」，努力給予男方空間，但還是很擔心謝和弦會因此受騙。

據了解，謝和弦於2016年5月和Keanna結婚，2020年9月才簽字離婚，期間經常爆出許多爭議，包括吸食毒品、躁鬱症，更被Keanna指控出軌莉婭，即便2021年，謝和弦和莉婭結婚後，仍和Keanna鬧得沸沸揚揚。怎料，莉婭今日又突然發文，暗指謝和弦和祈錦鈅出軌，並願意給男方空間，引起外界熱議。（編輯：詹鎰睿）

▲謝和弦和女友交往4年，選在今日公布結婚喜訊。（圖／擷取自謝和弦臉書，2016.5.20）
▲謝和弦和前妻Keanna離婚後，又和現任妻子莉婭再爆婚變。（圖／翻攝謝和弦臉書）

▲莉婭發文祝福謝和弦、祈錦鈅幸福快樂。（圖／翻攝自陳緗妮臉書）
▲莉婭發文祝福謝和弦、祈錦鈅幸福快樂。（圖／翻攝自陳緗妮臉書）
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