謝和弦再爆婚變？莉婭心碎標記「國民女友」：祝你們幸福
台灣男藝人謝和弦（R-chord）再傳婚變？結束和前妻Keanna（戴一軒）的婚姻後，於2021年4月就和網紅莉婭（陳緗妮）結婚，沒想到今（15）日莉婭突然在臉書發文祝福，並標註謝和弦和另一位譽有「國民女友」稱號的的女星祈錦鈅，疑似男方再爆婚變，震驚外界。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 14:38:12｜2022-02-15 14:44:41
莉婭15日早上突然在臉書上TAG祈錦鈅、和老公謝和弦的臉書帳號，並說到「祝你們幸福快樂！」同時也分享謝和弦曾用吉他彈奏祈錦鈅的歌曲《比心小幸福》並開口合唱，而且周圍還很多粉紅泡泡的特效，讓許多粉絲、網友更加質疑，是不是兩人婚姻出現狀況。
據《蘋果新聞網》報導，莉婭透露，其實早在婚前，謝和弦就在追祈錦鈅，而婚後女方也一直約謝和弦出海過夜，雖然有攤牌，但謝和弦仍希望莉婭能給他感情自由。此外，莉婭也表示，目前正朝向「開放式關係」，努力給予男方空間，但還是很擔心謝和弦會因此受騙。
據了解，謝和弦於2016年5月和Keanna結婚，2020年9月才簽字離婚，期間經常爆出許多爭議，包括吸食毒品、躁鬱症，更被Keanna指控出軌莉婭，即便2021年，謝和弦和莉婭結婚後，仍和Keanna鬧得沸沸揚揚。怎料，莉婭今日又突然發文，暗指謝和弦和祈錦鈅出軌，並願意給男方空間，引起外界熱議。（編輯：詹鎰睿）