路易莎勁敵突現身？女挖「這間」低調18年：喝的全是回憶
許多人習慣在早上喝杯咖啡來提振精神，而台灣咖啡店眾多，除了單價較高的星巴克備受寵愛外，近幾年來瘋狂展店的路易莎堪稱以黑馬之姿，全台門市超越星巴克，奪下咖啡霸主的地位。不過，近日YouTuber那個女生KIKI卻拍片回味過往經典的爆紅食物，其中一間特別的咖啡店備受關注，意外引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 15:52:09
那個女生KIKI日前拍攝題材「那些年必吃」，影片描述過去童年大家都必吃的食物，並且前往至今還留存的店面購買商品，嘗試看看是否味道有沒有走鐘，除了嘗試元老級手搖店的休閒小站、快可立之外，還有學生時代必吃的派克雞排，但這些店家都因為時代以及消費模式改變，數量越來越少。
值得注意的是，KIKI也前往一間名為「壹咖啡」的咖啡店，老闆娘透露這間店已經開了整整有18年有，KIKI也回憶之前姊姊高中還是大學時候，有在壹咖啡打工，所以以前小時候很常喝，而現在姊姊都已經生了兩個小孩，顯見年代相當久遠，KIKI也實際點了一杯巧克力可可咖啡冰沙，一杯價格僅要價80元，和星巴克巧克力可可碎片相比，價格只要一半，看來是主打平價市場的咖啡店。
影片曝光後，勾起不少人對「壹咖啡」的回憶「天阿！壹咖啡那時候就是『誰說35元沒有好咖啡』超吸引人，現在真的超少」、「壹咖啡真的很可惜，放在以前不強，現在崛起的話真的跟路易莎有得拼」、「沒喝過壹咖啡，只知道路易莎欸，怎麼感覺還不錯」、「壹咖啡喝的真的是回憶....現在回不去了QQ」、「高中生的我只喝過壹咖啡，以前還有賣餐點，真的很佛」、「壹咖啡以前不懂珍惜，現在才知道是一間神店，可惜店面少很多」。（編輯：張嘉哲）