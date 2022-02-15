「生命之水」迷姦女友閨蜜　桃車廠淫老闆遭訴

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檢警調查指出，顧姓男子在八德區開設車廠，據女子指稱，去年8月14日晚間，顧男到台北市某酒館用餐，竟對女友之閨蜜酒品內摻入高酒精濃度成分之「生命之水」，女子飲用後因不勝酒力陷入泥醉且神志不清狀態，委託車廠不知名男子將女子載回桃園八德租屋處，趁其酒醉昏沉之際，以違反女子意願撫摸其胸部與下體，並欲對女子進行性侵時遭女子激烈反抗而未遂。
受害女子隔日清醒後覺得全身無力，懷疑自己被下藥，因此到醫院檢驗有無藥物反應，並向酒館調閱監視畫面，發現顧男案發時曾拿出小瓶裝液體加入其飲用酒類內，憤而報警提告。
此外，檢警還查出，顧男還在去9月30日凌晨，以歡送女友閨蜜離職酒會，趁機對另1名女友閨蜜以同樣方式，在其酒品摻入「生命之水」，女子後來因酒精發作呈現昏迷，顧男命車廠友人幫忙將女子攙扶至車上載回八德租屋處，見女子呈現昏迷泥醉狀態，徒手撫摸其胸部再以手指性侵女子陰道，違反其意願下性侵得逞。女子返回住處後仍覺得身體不適且全身無力，也懷疑自己被下藥遂報警處理。
顧男在檢方複訊下，對於犯行均坦承不諱，檢方根據2名女子、證人供詞與酒館監視畫面、翻拍截圖與顧男將女子載回租屋處監視畫面等佐證，足以認定顧男犯行明確，偵結依以藥劑強制性交未遂與以藥劑強制性交罪嫌將顧男起訴。
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