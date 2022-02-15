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搶救「復醜者聯盟」！全聯公仔被他一改成新品　萬人全跪

▲全聯近日推出的「滿400元送漫威公仔」的活動中，由於贈品外型太過特別，意外掀起一連串話題。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
▲全聯近日推出的「滿400元送漫威公仔」的活動中，由於贈品外型太過特別，意外掀起一連串話題。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

編輯中心/綜合報導

2022-02-15 14:59:12

全聯福利中心因為便利且時常推出優惠活動，近年成為不少人的購物聖地，不過在全聯近日推出的「滿400元送漫威公仔」的活動中，由於贈品外型太過特別，意外掀起一連串話題，有民眾甚至將它作為掛鉤、門把防撞使用，一名網友也分享，自己將「復醜者聯盟」公仔重新塗裝，成果曝光後網友紛紛讚嘆：「起死回生」。

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該名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，提到自己最近到全聯購物後，也拿到了一隻漫威公仔，而他抽到的，是全身被塗上紫色的帥氣英雄「鷹眼」，原PO表示，由於話題正夯，最近又常下雨在家閒閒沒事，因此就隨手「二創」了這個贈品，並強調「自己的鷹眼自己救」！

▲原PO將全聯漫威贈品帶回家二創，成品令網友驚嘆不已。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
▲原PO將全聯漫威贈品帶回家二創，成品令網友驚嘆不已。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
二創完後他將全新公仔拍照上傳，在比對過原型後，可以發現，原PO將鷹眼身上的各個物件和部位都上了合理的顏色，包括金髮、皮膚、衣著等，除了顏色外，原PO也重新勾勒鷹眼身上的線條，讓公仔變得更加生動，直接成為一個新品。

成品曝光後，不到一天已經吸引1萬多人按讚朝聖，紛紛留言「原來是要給我們DIY的」、「有神快拜，太強了」、「這樣才有收藏價值啊」、「明天請到全聯人報到上班」、「全國還有好多個塑膠娃娃等你拯救」、「完全化腐朽為神奇」、「期待其他作品」、「怕我們無聊，全聯太貼心了」。（編輯：張志浩）

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