32歲西華飯店熄燈！員工排排站說再見 民眾排爆買牛肉麵
坐落於北市民生東路上的老字號「台北西華飯店」，於今（15）日正式宣告熄燈。西華飯店餐飲部經理楊凱琅今下午1時左右，率領員工於接待大廳前排排站，向支持他們32年多來的顧客深深鞠躬致謝。同時，於中午開始西華飯店門口就陸續累積約50餘人的排隊人潮，全都是趕在最後一天來買西華牛肉麵的鐵粉。對於老字號飯店不敵疫情宣告熄燈，現場排隊民眾也直呼相當可惜。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-15 15:05:44｜2022-02-15 15:06:20
創立於1990年的西華飯店，房間總數多達320間，由於緊鄰松山機場，又位於北市蛋黃區的主要幹道上，成立30餘年以來接待過無數國際政要與巨星，包含美國前總統老布希（George H. W. Bush）、英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）、影星郭富城、周潤發等，都曾在此下榻留賓。
西華飯店今日營業的最後一天，他們雖未特別舉辦記者會向大眾告別，但也由楊凱琅率領員工與餐廳師傅們，於大門口前鞠躬與大眾告別。他表示，從退伍以來，就加入西華飯店開始服務，此後從單身到成家立業經歷14年的時間，都是在這個大家庭裡成長，在此期間曾接待過許多國際元首與國際米其林餐廳的主廚，這都是他相當驕傲的經歷。
楊凱琅說，今日與大家在西華飯店畫下一個圓滿句點，心理面相當捨不得，他也相當珍惜這些日子所遇到的好夥伴與好客人們，希望未來西華能以不同形式與大眾相見。對於西華未來會以什麼形式與大眾相見，楊凱琅則略帶神秘地說，等確認後會再對外進行公布。
除了員工的惜別之外，西華飯店今日中午起就陸續排起人龍，原來是不少民眾為了西華遠近馳名的牛肉麵，不畏陰雨綿綿的天氣前來排隊。現場民眾說道，對於這樣的老字號飯店不敵疫情而熄燈，感到相當可惜，也希望西華牛肉麵這樣的好味道，能夠繼續流傳下來。對此，西華飯店也於官網上，特別推出常溫包裝的牛肉麵，經加熱即可食用，讓西華鐵粉未來也能品嘗到好味道。