家裡停電收「56兆支票」賠償！受災戶笑：比馬斯克有錢了
現代生活中，電力已經成為不可或缺的要素。不過在英格蘭，有74戶住家停電好幾日，後續配電公司竟然給出「上兆支票」的天價賠償，明顯搞了烏龍，也讓受災戶不禁笑稱「我比馬斯克有錢了」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 15:20:12
據英國《衛報》報導，英格蘭在去年11月受到阿爾文風暴（Arwen）影響，大樹被吹倒壓垮電線，導致74名用戶停電數日，配電公司「Northern Powergrid」也做出承諾會賠償。
沒想到近期74歲受災戶陸續收到公司寄來的支票，上頭卻寫著天價賠償金額，一位受災戶巴恩斯（Dominic Barnes）就收到寫著1.5兆英鎊的支票(約新台幣56兆)，他更發文笑稱「我覺得自己比馬斯克有錢了，誰知道哪裡可以買到發射火箭許可？」
另外一位收災戶休斯（Gareth Hughes）也貼出自己的支票，金額則是超過2.3兆英鎊(約新台幣86兆)，他也幽默笑稱「謝謝Northern Powergrid支付的賠償，在我把支票存入銀行之前，你們是否百分百確定能負擔得起？」
後續配電公司Northern Powergrid也出面發表聲明，表示支票上將「電表號碼」誤植到金額欄，才會出現天價支票，目前已經聯繫銀行凍結74張支票，同時也感謝這些受災戶都沒有刻意提領，並承諾未來一周會補發正確金額的支票給他們。（編輯：潘毅）