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iPhone不見了！她靠「1招」20分鐘救回　狂讚：蘋果超強

▲ 不少人喜歡使用iPhone，裡頭卻有許多方便的功能還沒被用戶一一挖出。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲ 不少人喜歡使用iPhone，裡頭卻有許多方便的功能還沒被用戶一一挖出。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-02-15 15:40:49

不少人喜歡使用iPhone，裡頭卻有許多方便的功能還沒被用戶一一挖出，就有一名網友表示，她使用iPhone裡頭的「find my」（尋找）功能，成功把失蹤的手機救回來，讓她忍不住讚嘆：「再次見識到iPhone的厲害！」 

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該名網友13日在Dcard中發文，她以「再次見識到iPhone的厲害」為題，表示她去買宵夜的路上發現手機不見了，到處找都沒有蹤跡，突然想到可以使用Apple的「find my」功能，便用男友的iPad登入iCloud尋找，最後因為手機會一直發出叫聲，才在路上被人接起電話，「原來是出門的時候完全遺忘手機拿在手上，直接摔爆在路上，有人經過送到隔壁大樓的警衛室」，也讓她嚇壞直呼：「大約耗費20分鐘結束我的手機遺失驚魂記，只有螢幕保護貼裂了，是不幸中的大幸！」 

▲原PO猶豫該換較便宜的iPhone 11還是直上iPhone 12，由於兩者價差高達7000元，求助廣大網友意見，貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO使用iPhone裡頭的「find my」功能，成功把失蹤的手機救回來。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，有苦主分享慘痛經驗，「真的幸運… 我的iPhone 11騎車掉路上被人撿走，死活打電話，一直用iCloud尋找定位一個多月都找不到，吸取教訓騎車絕對不會把手機放外套口袋」；也有網友和原PO一樣幸運，「上次掉在公車上，也是用find my讓鎖屏上顯示聯絡電話，不到一天就聯絡上拿回手機了，有夠好用！」

蘋果官網也指出，「尋找」app須和搭載iOS 14、iPadOS或macOS Catalina或以上版本的裝置配合使用，且裝置已使用Apple ID登入iCloud。（編輯：賴禹妡） 

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