情人節「恐怖公告」曝光！管委會都發抖 內行怕爆揭內幕
台灣民俗文化多元，就連詛咒人的方式也大有不同。近日，就有民眾就發現，鄰居家門被掛上一隻無頭雞，搞得地板牆壁全是血，而且還在滴血，畫面讓他不寒而慄，進而掀起眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 15:57:54
臉書社團「爆廢公社公開版」，有民眾PO文表示，他日前搭電梯回家時突然看到社區張貼的可怕公告，「今早六點東XXX樓之1遭惡劣人士剁雞頭吊掛，已報警處理」，照片顯示，該住戶大門門把上，直接被吊掛一隻沒有頭的雞隻，牆壁、地板也全都是鮮血。
這讓原PO看完直呼「畫面讓人不寒而慄…看來怨念很深，不知道是欠了幾百萬還是感情糾紛，不過，掛死雞有什麼特別的寓意嗎？」大家紛紛留言解釋，「警告恐嚇意味濃厚⋯」、「是要結拜吧，不當情人當兄弟」、「哇！斬雞頭」、「有些人欠錢不用還，態度還很惡劣，被處理剛好，也沒什麼好不寒而慄的」、「掛死雞好像是欠錢不還」、「簡單說就是恐嚇，可以用雞比擬為人」、「感情糾紛或者欠債會這樣，超可怕」。
但也有網友好奇詢問「他是去現場剁雞頭嗎？」原PO則回應，似乎是現場解決的，「應該哦！所以掛好後還在滴血」畫面相當驚人，也難怪管委會提醒住戶安全，意外掀起討論。（編輯：詹鎰睿）