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元宵節天官賜福！專家曝「催旺運勢」秘方　改運就趁今天

▲元宵節是天官生日，更是轉運的好時機。（圖／Shutterstock）
▲元宵節是天官生日，更是轉運的好時機。（圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-15 16:09:55

立春後的第一個月圓夜又稱「元宵節」，這天更是三官大帝「天官」的生日，所謂「天官賜福」天官好燈，燈為明亮、月圓完滿，張燈結綵，燃燈以慶最為開運。根據《旺好運》風水專家谷帥臻老師分享轉運法，善用一年一次天官賜福之日，吸取日月精華為自己造命開運，祈求正緣桃花，或催旺貴人運，祈求百事圓滿，這天能量強最靈驗，可達到意想不到效果。

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▲桃花綁上紅線。（圖／取自旺好運）
▲桃花綁上紅線。（圖／取自旺好運）
1. 催旺用事：未婚者求姻緣，已婚者求貴人。

2. 準備物品：準備鮮花雙數枝（桃花、玫瑰、火鶴、百合皆宜）。

3. 佈局日期：元宵節當天。

4. 佈局吉時：酉時（17-19）最佳，其餘1-3、5-7、13-15、19-21亦可。

5. 佈局方位：將花瓶置放在客廳卯山正東方（書房、臥房亦可），該處需事先清理乾淨，花瓶下放一塊圓型紅色布或紅紙。

6. 佈局物品：一盞檯燈照亮花束，並焚一爐好香（沉香、檀香均可）。

7. 求姻緣者：以紅線將花枝間連結在一起（求貴人者省略）。

8. 啟動心願：合掌鞠躬許願，未婚者祈求姻緣，已婚者祈求貴人扶助。人走至窗或陽台對天（或面外），雙手合掌鞠躬，口唸祈求文；念畢再回花瓶處，重新再念一次祈求文完成擺放。

「拜請上元天官賜福，太陰星君作主：

信士⚪⚪⚪，今年⚪歲，居住在⚪市⚪區⚪路⚪段⚪巷⚪號，

今日正逢元宵佳節，日吉時良，

謹請東方甲乙木角亢氐房心尾箕貴人現，

謹請南方丙丁火井鬼柳星張翼軫貴人現，

謹請西方庚辛金奎婁胃昴畢觜參貴人現，

謹請北方壬癸水斗牛女虛危室壁貴人現，

謹請中央戊己土中央貴人現，五路五方，八卦九宮，二十八星宿貴人，

助信士⚪⚪⚪ 未婚者正緣早現(已婚者貴人扶助)，

伏願神光普照，出入有喜，一切順心，旦夕行藏，均蒙陰佑，謹言以告。

天運歲次壬寅年正月十五日 信士⚪⚪⚪叩拜上申。」

9. 後續維持：需定時換水與更換鮮花(花不可凋謝)，108天後可將花陣撤掉，另再擇良辰吉日重新佈陣。

【本文獲《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。。
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