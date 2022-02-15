元宵節天官賜福！專家曝「催旺運勢」秘方　改運就趁今天

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2. 準備物品：準備鮮花雙數枝（桃花、玫瑰、火鶴、百合皆宜）。
3. 佈局日期：元宵節當天。
4. 佈局吉時：酉時（17-19）最佳，其餘1-3、5-7、13-15、19-21亦可。
5. 佈局方位：將花瓶置放在客廳卯山正東方（書房、臥房亦可），該處需事先清理乾淨，花瓶下放一塊圓型紅色布或紅紙。
6. 佈局物品：一盞檯燈照亮花束，並焚一爐好香（沉香、檀香均可）。
7. 求姻緣者：以紅線將花枝間連結在一起（求貴人者省略）。
8. 啟動心願：合掌鞠躬許願，未婚者祈求姻緣，已婚者祈求貴人扶助。人走至窗或陽台對天（或面外），雙手合掌鞠躬，口唸祈求文；念畢再回花瓶處，重新再念一次祈求文完成擺放。
「拜請上元天官賜福，太陰星君作主：
信士⚪⚪⚪，今年⚪歲，居住在⚪市⚪區⚪路⚪段⚪巷⚪號，
今日正逢元宵佳節，日吉時良，
謹請東方甲乙木角亢氐房心尾箕貴人現，
謹請南方丙丁火井鬼柳星張翼軫貴人現，
謹請西方庚辛金奎婁胃昴畢觜參貴人現，
謹請北方壬癸水斗牛女虛危室壁貴人現，
謹請中央戊己土中央貴人現，五路五方，八卦九宮，二十八星宿貴人，
助信士⚪⚪⚪ 未婚者正緣早現(已婚者貴人扶助)，
伏願神光普照，出入有喜，一切順心，旦夕行藏，均蒙陰佑，謹言以告。
天運歲次壬寅年正月十五日 信士⚪⚪⚪叩拜上申。」
9. 後續維持：需定時換水與更換鮮花(花不可凋謝)，108天後可將花陣撤掉，另再擇良辰吉日重新佈陣。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。。