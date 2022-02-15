iPhone「神功能」曝光！果粉一試驚喜：用吹風機都沒聲音
iPhone擁有獨特系統加上實用功能不斷推出，深獲不少果粉喜愛。近期就有日本網友發現一項隱藏新功能，能大幅度「降噪」，讓人聲更清晰，貼文一出立刻引爆討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 16:38:00｜2022-02-15 16:50:25
一位日本果粉在推特上發文，日前用LINE打給朋友時，對方表示正在吹頭髮，但她卻完全沒聽到吹風機的聲音，後來才知道原來朋友設定了「語音隔離」，過濾掉人聲以外的噪音。
貼文曝光後立刻引爆不少網友熱烈回應「這真的很實用耶，線上會議時辦公室雜音很多，終於有辦法解決了」、「這功能很需要」、「在外面走路講電話也不怕車子的噪音了」。
事實上這個功能是蘋果公司於去年9月時，在iOS 15上更新「麥克風模式」，新增「語音隔離」和「寬廣頻譜」，各自功能如下
語音隔離：能將背景噪音降至最低，讓你的聲音格外清晰集中
寬廣頻譜：與語音隔離概念相反，當你說話時，如果也想讓對方同時聽見周圍的音樂或其他友人的聲音時，可以選用
不過「語音隔離」無法在一般通話、或是未使用耳機的純語音通話中使用，必須透過擴音或是耳機輔助才能使用，耳機則不限有線或無線耳機；另外蘋果官網上的說明也提到，這項功能除了必須更新至iOS 15以上外，也必須是使用A12仿生處理器以上的iPhone機型才能運行。（編輯：潘毅）