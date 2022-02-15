創業開手搖店虧慘！他求員工「回捐薪水」 眾見原因罵翻
不少人都有著自己當老闆的夢想，創業開飲料店也成為最常見的一種模式。不過就有28歲男網友開店3個月後開始虧損，更向員工提出「回捐薪水」的請求，詳細過程曝光卻被不少網友罵翻。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 17:24:45
原PO在論壇《Dcard》上發文訴說困境「我目前正在經營手搖飲料店，店和機台都是父母資助我的，目前開業快三個月，前一個月銷售很好，但可能是因為之前漲價，所以最近銷售一直下降，有時候一天只能賣出10杯飲料，已經快付不起員工薪水了」。
原PO此時有想到社工有「薪水回捐」制度，便開口向兩位員工討論「是否可先回捐薪水度過危機，等到銷售開始好轉，再加倍還給你們」，沒想到兩個員工一聽都直接搖頭拒絕。
這樣原PO更加焦急「真的快經營不下去了，最近原物料漲、最低工資漲，只是把飲料漲個5-10元銷售就少7成多，有什麼辦法讓員工回捐薪水嗎？」
完整細節曝光後卻有不少網友吐槽回應「手搖店工作機會很多，你這邊沒了他們就去其他間而已」、「漲價就賣不出去，代表你的品牌沒那個價啊」、「搞錯重點，你都知道漲價讓營業額掉了，不會改回價格嗎？怎麼會先把腦筋動到員工薪水上」、「不要開店害人謝謝，賺錢都你再賺，賠錢找員工」。（編輯：潘毅）