LINE「新功能」她心碎喊太敷衍！用戶眼睛亮了：比貼圖讚

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO不滿認為，「又不是像IG、FB會瀏覽到大量貼文，所以有這功能讓你方便按讚，一對一的對話還這樣做，覺得對方有點隨便」，文末也無奈發問「我是不是想太多了？」
貼文一出，隨即引來苦主們認同直喊，「有些情況比已讀更詭異，例如工作群組發問一件事，結果一堆人在問題下面留哭哭或開心，就是沒人要回覆」、「這功能真的有夠爛，自己被敷衍都不知道」、「這個功能讓我非常火大，我已經暴怒過一個朋友了，我覺得很沒誠意，還不如別回了」、「我懂妳說的不舒服，所以我和身邊的人基本上都不會用這個功能。」
不過，仍有支持者跳出來分享，「我覺得這超讚欸！不然最後都要以貼圖結束話題真的煩」、「覺得這個功能很棒啊，都拿來回覆公司群組的對話，比貼圖不佔版面，畫面整潔多了」、「懶人表示超級愛這個功能！！！根本專為我設計」、「至少有這功能群組不會很吵==」、「有時候聊到一個結尾但又不想已讀不回就可以按這個，對方那邊也不會跳出訊息，我覺得超方便」。
據了解，LINE先前宣布在聊天室新增「聊天室表情符號」功能，用戶只要更新到11.11.0（含）以上或最新版本，即可顯示聊天室表情符號，用戶「長按」訊息框就能點選反映當下心情的表情符號，且對方或群組成員都不會收到相關通知，無須擔心打擾到其他人，可盡情針對單一則訊息表達感受。（編輯：陳雅雲）