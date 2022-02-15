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LINE「新功能」她心碎喊太敷衍！用戶眼睛亮了：比貼圖讚

▲有女網友發現LINE的新功能，使用後卻認為被敷衍，但一票用戶反而大讚「比貼圖好用！」（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲有女網友發現LINE的新功能，使用後卻認為被敷衍，但一票用戶反而大讚「比貼圖好用！」（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-15 17:35:02

隨著網路科技逐漸發達，不少人都會利用社群軟體聯絡，其中LINE也成為在工作和平日中的常用聯繫工具之一。不過，就有女網友最近發現LINE的新功能，但使用過後卻大嘆「覺得有點隨便！」卻引來一票用戶大讚「比貼圖好用！」

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原PO於Dcard上發文，表示最近和男友聊天，意外發現Line推出新功能，用戶可以在別人的回話以表情做回覆，她坦言一開始使用覺得十分新鮮，但後來卻逐漸成為已讀工具，「慢慢變得對方時常都用這個表情回覆帶過，後續也不會再接話了」。

原PO不滿認為，「又不是像IG、FB會瀏覽到大量貼文，所以有這功能讓你方便按讚，一對一的對話還這樣做，覺得對方有點隨便」，文末也無奈發問「我是不是想太多了？」

▲女網友不滿認為以表情回覆讓人覺得十分隨便。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友不滿認為以表情回覆讓人覺得十分隨便。（圖／翻攝Dcard）
貼文一出，隨即引來苦主們認同直喊，「有些情況比已讀更詭異，例如工作群組發問一件事，結果一堆人在問題下面留哭哭或開心，就是沒人要回覆」、「這功能真的有夠爛，自己被敷衍都不知道」、「這個功能讓我非常火大，我已經暴怒過一個朋友了，我覺得很沒誠意，還不如別回了」、「我懂妳說的不舒服，所以我和身邊的人基本上都不會用這個功能。」

不過，仍有支持者跳出來分享，「我覺得這超讚欸！不然最後都要以貼圖結束話題真的煩」、「覺得這個功能很棒啊，都拿來回覆公司群組的對話，比貼圖不佔版面，畫面整潔多了」、「懶人表示超級愛這個功能！！！根本專為我設計」、「至少有這功能群組不會很吵==」、「有時候聊到一個結尾但又不想已讀不回就可以按這個，對方那邊也不會跳出訊息，我覺得超方便」。

據了解，LINE先前宣布在聊天室新增「聊天室表情符號」功能，用戶只要更新到11.11.0（含）以上或最新版本，即可顯示聊天室表情符號，用戶「長按」訊息框就能點選反映當下心情的表情符號，且對方或群組成員都不會收到相關通知，無須擔心打擾到其他人，可盡情針對單一則訊息表達感受。（編輯：陳雅雲）

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