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房市／不讓科技、製造業專美於前　服務業響應永續這樣做

▲信義房屋宣布與星展銀行（台灣）簽訂永續連結貸款，是國內服務業、房仲業者創舉。透過綠色金融，往淨零排放的目標更進一步。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋宣布與星展銀行（台灣）簽訂永續連結貸款，是國內服務業、房仲業者創舉。透過綠色金融，往淨零排放的目標更進一步。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-02-16 08:30:00

科技、製造業為經濟發展帶來強大動能，但如何在製程中降低能源消耗、碳足跡及對環境的汙染，是ESG浪潮興起後最受重視的課題；有鑑於此，國內外許多銀行也開始推出「永續連結貸款」，以調降貸款利率的方式，助攻企業強化ESG作為。繼國內台積電、緯創等知名企業均陸續簽署，信義房屋也宣布與星展銀行（台灣）簽訂永續連結貸款，將以今年度永續報告書作為檢核基礎，只要達成溫室氣體減量等環境永續相關目標，即可適用利率減碼；這也是國內服務業、房仲業者創舉，透過綠色金融，往淨零排放的目標更進一步。

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近年，國內外許多銀行開始推廣永續連結貸款，透過檢視企業的ESG評比或作為，只要能夠達到雙方協議的目標，例如降低溫室氣體排放、增加使用再生能源、減少水資源使用、符合外部ESG評比等，銀行就會給予優惠貸款利率，鼓勵企業在追求利潤的同時，也必須兼顧環境、社會、公司治理等ESG面向，維護各利害關係人的權益。

而相較科技及製造業，服務業對環境帶來的衝擊雖然較小，台灣仍不乏業者積極強化環境永續作為，信義房屋更是今年率先成為響應永續連結貸款的房仲業者，星展銀行（台灣）指出，永續發展為星展銀行的策略重點，期望與客戶一同發揮更大影響力。星展集團去年承作40件綠色及永續連結貸款，金額達48.6億美元（約1,346億新台幣），是Debtwire亞太區（日本除外）綠色與永續連結貸款主辦行排名第一，連兩年居冠，此次與信義房屋簽署永續連結貸款，代表「綠色金融」從台灣的科技、製造產業擴散至首家服務業。

信義房屋表示，面對全球極端氣候與環境危機，企業在獲取適當利潤的同時，也應具備珍惜地球資源的觀念，因此，除了率先響應永續連結貸款，也致力於環境永續相關作為。舉例來說，許多人對房屋仲介的印象總是一派西裝筆挺、發送派報的模樣，信義房屋的經紀人卻不同。由於大量紙本派報正是公司碳足跡主要來源之一，總公司發揮全台直營的影響力推動數位工具，不僅成為更精準、即時的服務方式，2020年碳足跡也較基準年（2017年）大幅下降38%。

此外，為了響應減碳，夏季所有經紀人更捨棄西裝，改穿POLO衫，順利達成冷氣升溫減碳的目標，2020年人均碳排放量較2017年減少17%。信義房屋也推動碳中和門市計畫並取得符合PAS 2060認證、復育瀕危植物、響應國內外永續倡議，不但獲CDP A級殊榮，也獲頒全球企業永續獎（GCSA）、台灣企業永續獎（TCSA）等獎項。

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