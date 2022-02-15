強烈冷氣團週末到！有望成「首波寒流」 高山有降雪機會
中央氣象局表示，明（16）日天氣持續受到大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣較冷，各地清晨13至15度間，週五(18日)過後，華南雲雨區東移，水氣明顯增多，週六再迎強烈大陸冷氣團南下；臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下波冷氣團「坐強烈冷氣團，望寒流」，下週恐有機會成為入冬首波寒流。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 20:27:56
氣象局指出，週四(17日)開始大陸冷氣團稍微減弱，不過各地氣溫回升的幅度不多，在北臺灣整天仍偏冷，其他地區早晚也冷；降雨在迎風面的北部、東部、東南部有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區有雨，且有局部大雨發生的機率，中南部地區則大多為多雲到晴。
氣象局表示，週五華南雲雨區東移，降雨增多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
氣象局預測，週末開始將大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下週日、下週一（20日、21日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣較冷；華南雲雨區東移持續，這三天中部以北及東北部地區有雨，其他地區亦有局部短暫雨。
下週二(22日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升；華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
氣象局表示，未來一週溫度皆偏低，若與水氣條件配合的話，全臺3000公尺以上高山不排除有降雪或下霰的機率。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，周末冷氣團有更強的趨勢，「坐強烈冷氣團，望寒流」，且2021年入冬以來，都還沒有寒流發生，這波冷氣團有望成為今年首波寒流。（編輯：孫唯容）