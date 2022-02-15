天冷「最神家電」不藏了！行家一用回不去：後悔沒早點買
近期北台灣受到大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，根據中央氣象局預測，週末開始大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地天氣較冷。而天冷時該怎麼保暖，也成為近期網路上熱議論話題，就有女網友猶豫想購入「1家電」保暖身子，而引來眾人大讚「後悔怎麼不早點買！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 22:51:50｜2022-02-15 22:55:47
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己目前住在淡水，最近一直覺得身體發冷，認為「可能跟我愛喝冰的有關係，然後睡覺的時候，都要蓋一件毛毯跟一件睡袋，但還是不夠，都要過很久腳才溫暖」，這讓她打算購入電熱毯，但她坦言「再一年就離開淡水所以很好奇，到底要不要買啊？有買過的人給我一點建議嗎？謝謝」。
問題曝光後，隨即引起行家們瘋狂推薦，「是，世界上最棒的東西之一」、「從霸王寒流那次到現在，值得」、「多年前買了一塊小的，到現在仍讚嘆是好物」、「已用4年+，好用」、「買！不後悔，月經來也很需要暖肚」、「電熱毯不要貪便宜+1，淡水濕冷很難受」、「買了塊單人電毯，後悔怎麼不早點買」。
但也有人搖頭認為，「不好用，身體熱到不行，但是頭冰到頭痛，除非有電熱枕，目前還是覺得冷暖氣機好」、「本來想買，搬到新家有冷暖空調後，就失去動機了」、「比較推變頻冷氣」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《抱著睡好溫暖！電熱毯沒這功能 擔心它成「無聲殺手」》，486團購發言人鄭筑霓曾分享電熱毯選購眉角，表示因電熱毯是靜音的，部分民眾恐會忘記關閉電源，導致危險發生，故選購時一定要有自動斷電功能，才能將安全性提高；而電熱毯也是小家電的一種，記得選購上要注意是否有原廠保固；另外電熱毯很多是無法水洗，但它長時間接觸肌膚，故清潔保養亦相當重要，民眾選購時要特別注意是否方便清潔。（編輯：陳雅雲）