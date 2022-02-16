入冬急凍挑戰！強烈冷氣團來襲下探10度 全台濕冷時間曝
本月17日(週四)之前，全台溫度略微回升，各地為多雲到晴，水氣相對較少、降雨較局部，不過18日(週五)之後，因華南雲雨區東移，全台水氣明顯增多，加上19日(週六)下一波冷空氣南下，且強度預估來到大陸冷氣團、甚至強烈大陸冷氣團，19日、20日(週日)到21日(下週一)，氣溫急凍恐下探10度，將迎來低溫濕冷的天氣，堪稱入冬以來最大挑戰。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 06:44:50
根據中央氣象局資訊，週四(17日)大陸冷氣團稍微減弱，不過各地氣溫回升的幅度不多，在北台灣整天仍偏冷，其他地區早晚也冷；降雨在迎風面的北部、東部、東南部有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區有雨，且有局部大雨發生的機率，中南部地區則大多為多雲到晴。
週五(18日)華南雲雨區東移，降雨增多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。週六(19日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下週日、下週一(20日、21日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣較冷；華南雲雨區東移持續，這三天中部以北及東北部地區有雨，其他地區亦有局部短暫雨。
下週二(22日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升；華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。（編輯：林盈君）