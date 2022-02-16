LINE「已讀功能」原始用途超偉大！眾驚長知識：可以救命
通訊軟體LINE自從問世後，就迅速廣為流傳，也成為台灣人最主要使用的訊息媒介之一，就有網友好奇，其中的「已讀功能」到底有什麼優點？貼文一出立即引起熱議，不少人透露製作團隊發明「已讀功能」的原因，其實背後藏有洋蔥：「本來是在有重大災難時用來證明你還活著的功能。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 07:05:16
該名網友昨（15）日在PTT貼文，他以「已讀這功能有什麼優點？」為題，表示LINE的已讀功能推出後，會讓對方知道你看訊息了沒，「秒讀被說壓力好大，太久不讀又被說都不看訊息是怎樣」，讓他好奇發明這個功能的優點在哪，「有人能告訴我嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「讓你可以上演內心小劇場殺時間」、「已讀好啊，代表對方看過，不然都不知道對方有沒有在看」、「已讀本身沒問題，有問題的是自己在小劇場」、「這功能很棒啊，是你自己想太多了」、「讓你知道沒戲了」、「已讀真的會讓等訊息的人開始小劇場」。
另外，還有內行網友指出，「記得這是因為311大地震而發明的功能」、「在救難上很有幫助，當初是從這裡來的」、「那是用於重大災害發生時，通訊不穩，無法傳送大量數據的時候，簡單的已讀訊息可以讓你知道親人還活著可以看手機」、「聽說是為地震發明，好像是若找不到親人之餘，若看到他已讀，那可能還平安」、「本來是在有重大災難時用來證明你還活著的功能」。
事實上，LINE的已讀功能確實是在2011年3月11日東日本大震災後才開發並應用，為的就是在災害發生時，在不方便傳訊息的狀況下，還能透過這個功能確認對方是否平安，LINE的宣傳部門也直言：「LINE服務不是陌生交友工具，而是作為家人、朋友間的通訊工具推出的。為使通訊與實際交談的狀態更為相近，我們加上了用於提示訊息已經傳達給對方的已讀功能。」（編輯：賴禹妡）