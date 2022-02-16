本土AV不敵日本？網紅推手曝「5大錯誤」 老司機秒認同
本土AV成人影片產業崛起，也引起老司機們不小的關注。對此，曾幫網紅「鄧佳華」拍攝成人片爆紅、譽有「網紅推手」的廣告導演圤智雨，就直言本土AV打不過日本的5大錯誤原因，迅速獲得眾人認同，「真的，都懷疑到我是看喜劇，還是謎片」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 11:10:37
圤智雨16日臉書發文解析，「為什麼華人現在產出了AV，卻還是贏不了日本？應該說，本土AV到底犯了什麼錯？」首先，他點出片中常出現的「LOGO贊助」，雖然背後出資的廠商是老大，但他認為，一部AV中，男人要看的是床戲，而不是一直對著床頭LOGO拍的畫面，或是貼著LOGO貼紙的女優身上，「請問這樣真的對銷售比較好嗎？No！觀眾會冷掉轉回看日本的片子」。
再來是「台詞廣告化」，圤智雨指出，台詞對白中常出現一些業配，甚至加以說明，「劇情太生硬強迫紀錄了，不是說好看片是快樂時光嗎？看個片還要學投資術，這也太良心了吧，相信我，不要硬塞廣告，身爲觀眾，我們不喜歡」。
另外，像是演員演技爛、女優的眼神、以及人設不合等等共5種原因，都讓圤智雨忍不住批評，「不會說話不要說話,可以只叫就好了嗎？」「不要ㄧ直瞄導演給的指令，就算瞄了，拜托可以剪掉嗎？」「找個半身刺青的妹子演良家婦女或學生妹？不好意思我覺得不適合不合理，出戲了」。
貼文迅速獲得大多網友們認同，「真的，都懷疑到我是看喜劇，還是謎片」、「刺青太多與拍攝機器沒日本好，太俗氣不太想看，還有一堆原因」、「演員的演技真的很需要雕呀」、「是因為華人市場盜片嚴重才會放logo」、「真的台灣的av我看不下去，因為台詞真的太假了，不夠煽情」、「需要有符合大眾審美的女優比較好，紋身太多確實是大問題」。（編輯：詹鎰睿）