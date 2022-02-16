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先別丟！全聯公仔「超讚用途」曝光　婆媽全嗨：價值翻倍

▲全聯福利中心近期推出滿額活動，只要來店消費滿400元就能拿到一個「漫威英雄系列」的吸盤公仔。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
▲全聯福利中心近期推出滿額活動，只要來店消費滿400元就能拿到一個「漫威英雄系列」的吸盤公仔。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

編輯中心/綜合報導

2022-02-16 10:01:33

知名超市全聯福利中心近期推出滿額活動，只要來店消費滿400元就能拿到一個「漫威英雄系列」的吸盤公仔，未料活動剛推出就因品質參差不齊引來大量負評，全聯也因此答應消費者可將公仔拿回店內回收，不過就有一名聰明的網友發現，其實公仔的實用性非常高，還能黏在牆壁上當作牙刷架，貼文曝光讓大批網友讚嘆：「終於看到公仔存在的價值了！」 

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該名網友昨（15）日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中貼文，她表示從全聯拿了贈品公仔回家後，靈機一動將它黏在浴室牆壁上當作牙刷架，正巧兩個公仔能將牙刷緊緊固定住，也可以再拿一個公仔放在下方當「3點座」會更加牢固，若擔心牙刷掉落也可以「牆面擦乾淨或吸盤用點洗髮精試試」。 

▲全聯福利中心近期推出滿額活動，只要來店消費滿400元就能拿到一個「漫威英雄系列」的吸盤公仔。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
▲一名聰明的網友發現，其實公仔的實用性非常高，還能黏在牆壁上當作牙刷架。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
貼文一出，網友全讚嘆，「突然發現我需要這玩意」、「終於看到公仔存在的價值了」、「謝謝妳賦予了它們生命」、「很有才，充分發揮它們的價值」、「生活智慧王」、「這商品激起了全民生活點子王的腦力激盪活動」、「價值800元的牙刷架XD」、「化腐朽為神奇」、「終於不怕突破400的難關了」、「原來如此我一直搞錯功用了」。 

也有網友抖出其他功用，「這個好，口罩掛勾也覺得很棒」、「讚喔！我再去垃圾桶撿回來做插頭固定座」、「這個好有創意喔，早上看到防撞門也很有創意」、「去年的水果公仔就有網友拿來掛口罩」、「吸化妝鏡上掛女生的髮束也不錯，不然常常找不到」。（編輯：賴禹妡） 

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