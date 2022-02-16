棒棒堂男孩「元宵節大合體」！他回台後首現身 粉絲淚憶
16年前紅遍全台的團體「Lollipop棒棒堂」，是許多8年級生的青春回憶，沒想到在昨（15日）元宵節，王子（邱勝翊）PO出好消息，昔日的6位大男孩再度齊聚，更讓許多粉絲感動吶喊「時光的眼淚啊」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 11:08:19｜2022-02-16 12:25:52
王子15日就在社群平台上PO出一張合照，並大喊「團圓到齊！元宵節快樂！棒棒堂」，可以看到所有團員，包含王子、小煜、小杰、以及各自帶著愛妻赴約的威廉、阿緯都來團圓，就連前陣子遠在中國發展的敖犬也在現場，大家歡樂齊聚的合照，讓粉絲們相當感動。
值得一提的是，敖犬去年才在中國選秀節目《披荊斬棘的哥哥》掀起不少話題，雖然最後被淘汰暫別舞台，怎料，本人早已飛回台灣，而且回台後的首PO就獻給棒棒堂的兄弟們，並寫下「好久不見，元宵節快樂」，展現了6人彼此好交情。
貼文曝光後，不僅引來許多名人朝聖，也讓許多粉絲爭相留言「也太感動了吧！」「就是說今天有多少個看到這張合影落下時光的眼淚」、「時代的眼淚，難得的畫面…」「我愛棒棒糖！吼吼吼吼吼」、「元宵快樂，永遠的六棒」。（編輯：詹鎰睿）