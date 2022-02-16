10元硬幣「圖案滿版」遭店員拒收！內行揭秘價值：很稀有
「這個10元硬幣不能買東西嗎？」一名網友在網路上表示，他拿著10元硬幣到超商消費，卻被店員以「太特別」的理由拒收，只見上頭有不同面額硬幣的圖案，貼文曝光後，有內行人立馬認出這是中華民國88年發行的紀念幣。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 11:04:32
該名網友昨（15）日在「爆廢公社二館」中貼文，他表示剛剛拿了10元硬幣到超商消費，店員卻說這枚硬幣太特別，可能要換一個，仔細一看才發現上頭有許多不同面額的硬幣圖案，讓他好奇問：「我記得這個不是跟一般10元一樣嗎？背面也是有寫10元啊！」
貼文一出，有網友立馬認出這是中華民國88年發行的紀念幣，「這是紀念幣，還有很多種」、「紀念幣屬可流通的貨幣，店員應該是沒看過才會這麼說」、「應該是量不多希望你考慮一下要不要收集」、「不常流通的貨幣很多店家店員都不收很正常，例如2000元大鈔很多也不收」、「紀念幣…現在年輕一點的通常很多紀念幣都沒見過不敢收很正常」、「紀念幣目前可流通，這枚叫錢中錢」。
也有網友直呼珍貴，「這個量很少，可以收集，如果不欠那10元花費，就留起來吧」、「我可以跟你換，這顆很值得珍藏耶」、「我用15塊錢跟樓主換」、「我還想要這個一直拿不到咧」、「我用兩個十塊錢跟你換」。（編輯：賴禹妡）