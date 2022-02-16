紅到日本！微積分「板擦妹」爆乳太吸睛 10萬人卡位朝聖
台灣知名數學補教名師張旭，先前曾將教學影片上傳至成人網站Pornhub引發關注，去年又在個人Youtube頻道上發布影片，片中暗藏一名長髮正妹「芸寶」拿著板擦幫忙擦黑板，再度引爆話題，近日更有日本網友轉發影片截圖，掀起當地網友們的熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 11:41:46
一名日本推特主10日在推特發文，提到「當我在Youtube重複隱藏、屏蔽我不感興趣的頻道時，發現系統會開始推薦來自台灣的頻道，但或許是我看這影片太多次，因為一位神秘美女在影片中突然脫掉她的衣服，笑死」，隨後原PO在貼文中附上2張截圖。
看完截圖可以發現，原來文中所說的影片，就是張旭在去年上傳的微積分講解影片，片段中芸寶突然站上講台擦黑板，甚至還脫衣、彎腰大秀好身材；推文一出短時間已有11萬多人點讚、近2萬人轉發，網友也留言「數學教的不錯」、「感謝推薦一部好教學片」、「這是那個在Pornhub發片的老師嗎」、「完全提高注意力，專心在看影片上」。
而目前張旭在Youtube的原影片「這題不看你會後悔｜台大 108 轉學考微積分 B 卷 #3」已超過53萬次觀看，經過這次推文後，留言區下方也出現許多日本網友前來朝聖，台灣網友也驚呼「紅到國外啦」、「好多日本人一起來學微積分」、「教育是不分國界的」。（編輯：張志浩）