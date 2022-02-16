正妹「超緊繃上衣」扮漫威公仔！萬名網友嗨翻：超越全聯
連鎖超商全聯福利中心，近日推出「滿額消費送漫威公仔」活動，但不少民眾拿到「五官歪斜」的公仔，在網路引發熱議，有正妹網友更是犧牲美貌，將自己扮成NG公仔，超傳神的裝扮讓萬名網友朝聖，更是笑回「叫你模仿沒有叫你超越耶」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 11:37:08
近日全聯推出滿額活動禮，單筆消費滿400即贈「復仇者聯盟公仔」，但因NG公仔的災難頻傳，在網路上成為熱烈討論的話題。曾上過PTT表特版（Beauty）的正妹「30才jk濃濃」，也在臉書仿妝贈品公仔，精緻漂亮的妝容逗趣標註「滿額贈品」，對比五官全錯位的搞笑照片，則是標上「我換到的」。
創意滿滿的搞笑仿妝，讓萬名網友全嗨了，「竟然不是修圖，一直突破自我欸」、「請支援輸贏」、「給我左邊的謝謝」、「不可能這麼跟上時事啦」、「想看全系列」、「符合時事，超有梗的！哈哈哈」。
「30才jk濃濃」也在留言處搞笑分享，該如何模仿超NG的漫威公仔，「先用肉色膠帶把一隻眼睛遮起來，再用畫臉顏料做出眼球錯位，鼻子用肉色膠帶調整位置，嘴巴就拍的當下歪一邊就好。提供給需要打扮成這樣的人參考」。（編輯：鍾怡婷）