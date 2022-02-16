月光族30K怎花？「一日開銷」曝 內行秒懂：很多人這樣
「月光族」一詞近年成為越來越多年輕人的代稱，加上物價日漸上漲，存錢又更加困難，近日一位民眾就分享自己朋友的「一日開銷」，內行網友也馬上揪出重點，直指「餐費過多」就是最大關鍵，話題引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 13:31:00
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，分享某位月薪三萬的朋友一整天的花費，並附上發票、購物紀錄；原PO依序列出朋友的各項花費，分別是早餐吃7-11的「油飯、豆花、礦泉水」共124元，中餐叫外送的「滷排骨飯套餐」170，晚餐吃「泰式排骨套餐」178，加上必勝客99元批薩。
原PO接著提到，朋友每天坐車通勤還要花60元，因此「吃的＋車費」每天大約631元，一個月30天計算就要18930元，還有房租8500元、機車油錢500元、網路費699元，總計就要花28629元，「難怪他說薪水剛好全部用光」。
貼文一出引發熱議，不少人看完紛紛點名，該朋友的「餐費」是成為月光族的最大原因，「午晚餐要控制在150之內吧」、「一個人早餐錢等於我一家四口的早餐錢」、「這樣的薪水，伙食費應該要懂得節省」、「很多人變月光族都是因為餐費」、「水不需要每天買吧」、「身邊也很多朋友餐費很高，卻一直喊錢不夠花」。
不過也有人認為「大環境就是這樣，不用太檢討吃住」、「其實他吃的也還好」、「就算節省吃的也沒用，很多隱藏花費都沒算進去」、「月薪低還無法開心吃想吃的東西，人生有什麼意義」、「可以先嘗試每餐都盡量控制在100塊以下，偶而再吃好一點，不用特別去省」。（編輯：張志浩）