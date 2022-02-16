學徒哥薪資2萬「信用卡通通沒過」！內行人一招快速通關
隨著現代人消費方式不同，信用卡變得非常重要，還能解決身上沒有現金的問題。有位網友就求助，由於薪資只有2萬元，讓他不禁懷疑是不是底薪太低，才會導致他申請的信用卡通通都沒過。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 15:31:48
臉書社團「存錢公社」，一名網友PO文求助申請信用卡的問題，他解釋從學徒出身的他，薪資僅有2萬元，要到下個月才會升級為半桶師傅，至少2萬5起跳，雖然存摺、薪資都穩定，但申請的信用卡卻都沒過關，不禁質疑「是不是底薪太低所導致無法通過？現在行情底薪都遠遠超過2萬了」。
網友們紛紛驚呆，「原來還有月薪兩萬的工作？違法了吧」、「滿街都是修機車的，偏偏要挑2萬的」、「做什麼學徒才2萬5?我們學徒正常做基本超過4萬誒」、「什麼工作半桶才2萬5？」
面對問題，原PO表示，自己是做車體烤漆的相關工作。不少人則給予建議，「或許可以先開數位戶存錢之後也能當財利證明，跟銀行累積互動一段時間之後再辦可能會比較容易過」、「活存10萬半年以上，你信用卡就好辦了」、「薪資轉帳記錄對銀行評估要不要發信用卡很重要」、「銀行帳戶裡要有錢才比較好辦，像是10萬元的定存之類的」、「有定存供證明，超級快速核卡」。（編輯：詹鎰睿）